Home
>
Famosos
>
Miss Brasil 2019 é de Minas Gerais: "Eu fui eu mesma"

Miss Brasil 2019 é de Minas Gerais: "Eu fui eu mesma"

Júlia Horta tem 24 anos, é natural de Juiz de Fora, é jornalista e vai concorrer ao Miss Universo 2019