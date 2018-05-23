Milton Nascimento apresenta o filho adotivo no programa de Pedro Bial

Milton Nascimento, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso falam sobre adoção no "Conversa com Bial" Crédito: TV Globo/Ramón Vasconcelos

Milton Nascimento é conhecido por sua timidez incorrigível, sempre disfarçada por bonés e óculos escuros, por sua dificuldade em se dirigir à plateia durante os shows e por seu absoluto silêncio sobre a vida pessoal. Mas foi ele quem pediu para falar sobre a adoção do filho, Augusto, 24 anos, nos bastidores da gravação do programa "Conversa com Bial", na Rede Globo, conta o apresentador Pedro Bial.

"A gente tinha vontade de falar sobre adoção, mas não sabia por onde, porque o programa não é jornalístico e sim de entretenimento, então a gente sempre pensa em como vai 'entrar' em determinado assunto. Aí no camarim, antes do programa com ele e com o Jorge Drexler (exibido no dia 13 de abril), eu vi o Milton e o Augusto, eu vi a relação deles e fiquei com aquilo na cabeça. Ai eu falei: 'Milton, a gente tem que falar sobre adoção'. E ele concordou, 'sim, sim, eu quero falar'. E daí quando eu tive a 'deixa' no programa, quando eu pedi para ele voltar e perguntei sobre o que ele gostaria de falar, ele falou: adoção".

E foi esse tema que fez com que Milton, figura bissexta nos palcos e nos programas de tevê, voltasse ao Programa de Pedro Bial menos de um mês depois de sua última participação e para a edição que será exibida na próxima sexta-feira (25), Dia Nacional da Adoção. Sua banda já ensaiava os primeiros acordes quando "Bituca" entrou no palco, sem falar com o auditório, silenciosamente extasiado. Começou a cantar a clássica "Bola de Meia, Bola de Gude" e logo lembrei que Elis Regina, paixão confessa do cantor, costumava dizer que "se Deus tivesse uma voz, seria a de Milton Nascimento". Seria.

E foi com essa reverência que ele, Milton, foi abraçado pelos atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, também convidados para falar sobre adoção no programa: a filha deles, Titi, chegou à vida do casal depois de uma viagem de Giovanna ao Malawi. Os dois se juntam a Milton para declamar trechos da nova música do cantor, "Além de Tudo", que saberemos durante o programa que foi composta para Augusto, que está milagrosamente sentado na plateia.

"Você é o filho do Milton?", pergunto. O rapaz assente, tímido como o pai. Digo que sou do Estadão e que quero entrevistá-lo. Ele diz que tudo bem.

Augusto Nascimento, filho adotivo de Milton Nascimento, assiste a entrevista do pai sobre adoção, no "Conversa com Bial" Crédito: TV Globo/Ramón Vasconcelos

Pergunto a Augusto como é ser filho de Milton Nascimento e ele me diz apenas que é algo que ainda "não digeriu". Embora eles convivam há mais de dez anos, o documento que o transformou em Augusto Nascimento saiu apenas ano passado. A gravação da entrevista começa e "Bituca" conta a Pedro Bial que sempre quis ter um filho. "Tentei várias vezes, nunca deu certo, até que finalmente apareceu alguém na minha vida. Eu conheci o Augusto quando ele tinha 13 anos através de uns amigos de Juiz de Fora e a gente ficou amigo. Soube que ele não tinha uma boa relação com o pai biológico e perguntei: você quer ser meu filho?". Augusto sorri com a lembrança.

Pergunto como está a saúde de Milton e ele me conta que, ano passado, uma depressão afastou o pai dos palcos e da música "mas agora está tudo bem". Desde que os documentos que regularizaram a adoção finalmente saíram, há pouco mais de um ano, o pai está ainda melhor. "Isso trouxe vida para ele", conta Augusto, que responde com evasivas quando eu insisto para saber como era a vida antes do pai. Ou como é sua rotina com Milton.

Bituca, mais expansivo que o costume, sorri no palco ao falar do filho para Bial. "Esse menino é uma maravilha na minha vida", revela, feliz da vida.

Milton se emociona em diversos momentos, mas fica profundamente tocado quando assiste no telão à mãe, Lília, e ao pai, Josino, já falecidos, falarem sobre a adoção e a infância dele em Três Pontas, Minas Gerais, em um depoimento de 1997 resgatado dos arquivos da emissora. "Eu não entendo minha vida sem ele", diz Dona Lília.