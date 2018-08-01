Millie Bobby Brown termina namoro com Jacob Sartorius

A atriz Millie Bobby Brown Crédito: Instagram/Millie Bobby Brown

A atriz inglesa Millie Bobby Brown usou o Instagram para anunciar o fim do seu namoro com o cantor Jacob Sartorius. A Eleven da série Stranger Things, de 14 anos, e o cantor, de 15, explicaram que, apesar do rompimento, está tudo bem entre eles e continuam amigos.

"A decisão entre eu e Jacob foi completamente consensual. Nós estamos felizes e continuamos amigos", escreveu Millie em um Stories na rede social. Sartorius também fez o mesmo post em sua conta no Instagram, confirmando o fim do relacionamento que havia iniciado em outubro de 2017.