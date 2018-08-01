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Millie Bobby Brown termina namoro com Jacob Sartorius

A atriz de 'Stranger Things' fez post no Instagram anunciando o fim do relacionamento

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 18:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 18:15
A atriz Millie Bobby Brown Crédito: Instagram/Millie Bobby Brown
A atriz inglesa Millie Bobby Brown usou o Instagram para anunciar o fim do seu namoro com o cantor Jacob Sartorius. A Eleven da série Stranger Things, de 14 anos, e o cantor, de 15, explicaram que, apesar do rompimento, está tudo bem entre eles e continuam amigos.
"A decisão entre eu e Jacob foi completamente consensual. Nós estamos felizes e continuamos amigos", escreveu Millie em um Stories na rede social. Sartorius também fez o mesmo post em sua conta no Instagram, confirmando o fim do relacionamento que havia iniciado em outubro de 2017.
Millie terminou de gravar a terceira temporada de Stranger Things, com previsão de estreia para 2019, em julho. A atriz também vai participar de Godzilla 2: Rei dos Monstros, sua estreia nos cinemas, que será lançado em maio de 2019.

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