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POLÊMICA

Millie Bobby Brown deixa o Twitter após montagens homofóbicas

O que começou como provocação, virou meme e fãs se perguntam se a atriz não percebeu isso

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 16:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 16:14
A atriz Millie Bobby Brown Crédito: Instagram/Millie Bobby Brown
A atriz norte-americana Millie Bobby Brown, conhecida por fazer a personagem Eleven na série "Stranger Things", deixou o Twitter na quarta-feira, 13, após ser alvo por meses da hashtag #TakeDownMillieBobbyBrown, que vem acompanhada de um meme feito com fotos postadas por ela nas redes sociais e modificadas para incluir mensagens homofóbicas.
O que começou como algo sério para tentar abalar a atriz, logo foi tomado pelos fãs de Millie, que transformaram a hashtag em um meme e as montagens se multiplicaram. A atriz, que tem um grande ativismo nas questões LGBT, ainda não deu explicações pela sua saída da rede social, mas os fãs especulam que tenha sido por conta do meme.
"A comunidade gay do Twitter criou um meme homofóbico da Millie Bobby Brown e forçaram ela a sair daqui", disse um dos usuários. "Ela tem só 14 anos, será que as pessoas não pensaram que ela pode não ter entendido que isso tudo virou um meme?", questionou outra pessoa na rede social.

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