Millie Bobby Brown deixa o Twitter após montagens homofóbicas

A atriz Millie Bobby Brown Crédito: Instagram/Millie Bobby Brown

A atriz norte-americana Millie Bobby Brown, conhecida por fazer a personagem Eleven na série "Stranger Things", deixou o Twitter na quarta-feira, 13, após ser alvo por meses da hashtag #TakeDownMillieBobbyBrown, que vem acompanhada de um meme feito com fotos postadas por ela nas redes sociais e modificadas para incluir mensagens homofóbicas.

O que começou como algo sério para tentar abalar a atriz, logo foi tomado pelos fãs de Millie, que transformaram a hashtag em um meme e as montagens se multiplicaram. A atriz, que tem um grande ativismo nas questões LGBT, ainda não deu explicações pela sua saída da rede social, mas os fãs especulam que tenha sido por conta do meme.