Miley Cyrus comemora 13 anos de Hannah Montana com famosa peruca

Miley Cyrus, 26, é, novamente, Hannah Montana. A personagem que usava peruca loira no seriado do Disney Channel, veiculado entre 2006 e 2011, foi um dos maiores fatores de sucessos para a Cyrus, mas acabou ficando no passado até então.
Em homenagem aos 13 anos desde o início da série, a cantora recém-casada fez uma série de vídeos em sua conta no Instagram reencarnando a personagem.
Ela chegou a cantar músicas da série, como "Nobody is Pperfect" e "Best of Both Worlds", e defende que o cabelo usado, com fios mais longos e franja loiros, como o de Hannah, não é peruca.
"Foi tão difícil que eu decidi ser a Hannah Montana para sempre", diz no primeiro vídeo publicado com o novo cabelo.