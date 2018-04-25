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Michelle Obama convida bebê de Kate Middleton para festa do pijama

Convite foi feito nas redes sociais após ex-primeira dama americana parabenizar o nascimento do novo bebê real

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 21:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 21:00
Príncipe William e George receberam Michelle e Barack Obama, no Palácio de Buckinham, em 2011 Crédito: Reprodução | Instagram
O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e sua mulher, Michelle, parabenizaram o príncipe William e Kate Middleton pelo nascimento de seu terceiro filho de um jeito muito animado.
A ex-primeira dama publicou a felicitação juntamente com uma foto de seu marido cumprimentando o príncipe George, primogênito do casal real. O curioso é que George aparece na foto vestindo um roupão de banho felpudo.
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"Eu e o Barack estamos muito felizes em parabenizar o duque e a duquesa de Cambridge pelo nascimento do novo filho! Esperamos encontrá-lo em breve para uma festa do pijama no Kensington Palace. Eu vestirei meu roupão", brincou Michelle na publicação em seu Instagram.
Ela e Barack foram a Londres em 2016 para uma visita de Estado e passaram algum tempo juntos com William e Kate. Ela deu à luz um menino na manhã da última segunda-feira, 23.

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