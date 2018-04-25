Michelle Obama convida bebê de Kate Middleton para festa do pijama

Príncipe William e George receberam Michelle e Barack Obama, no Palácio de Buckinham, em 2011 Crédito: Reprodução | Instagram

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e sua mulher, Michelle, parabenizaram o príncipe William e Kate Middleton pelo nascimento de seu terceiro filho de um jeito muito animado.

A ex-primeira dama publicou a felicitação juntamente com uma foto de seu marido cumprimentando o príncipe George, primogênito do casal real. O curioso é que George aparece na foto vestindo um roupão de banho felpudo.

"Eu e o Barack estamos muito felizes em parabenizar o duque e a duquesa de Cambridge pelo nascimento do novo filho! Esperamos encontrá-lo em breve para uma festa do pijama no Kensington Palace. Eu vestirei meu roupão", brincou Michelle na publicação em seu Instagram.