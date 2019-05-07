Met Gala 2019: veja fotos dos looks extravagantes dos famosos

Lady Gaga, Harry Styles e Serena Williams foram os anfitriões da noite ao lado de Anna Wintour, da Vogue, que apresentou o evento. O baile tem uma lista seleta de convidados que realmente investem nas produções. Tanto que Gaga, neste ano, chegou a trocar de look quatro vezes no red carpet, mas outros famosos também chamaram a atenção.
Na web, os comentários deste ano giraram bem em torno das produções masculinas. Harry Styles, por exemplo, apostou em um look andrógino e ousou usando até um salto alto grosso. O mesmo para Jared Leto, que levou a própria cabeça na mão em uma reprodução de cera.
Neste ano, o baile criado por Eleanor Lambert teve como tema "Camp: Notes on Fashion", tudo o que é extravagante, exagerado e não-natural.
Veja fotos dos famosos no Met Gala 2019, o Oscar da Moda, em Nova York: