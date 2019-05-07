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Met Gala 2019: veja fotos dos looks extravagantes dos famosos

Lady Gaga, Harry Styles e Serena Williams foram os anfitriões da noite
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

07 mai 2019 às 13:06

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 13:06

Crédito: Montagem Gazeta Online
O Costume Institute Gala, famoso Met Gala, é um dos eventos mais esperados do ano e é considerado o Oscar da Moda. Neste ano, a edição do evento aconteceu no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos, na noite desta segunda (6). 
Lady Gaga, Harry Styles e Serena Williams foram os anfitriões da noite ao lado de Anna Wintour, da Vogue, que apresentou o evento. O baile tem uma lista seleta de convidados que realmente investem nas produções. Tanto que Gaga, neste ano, chegou a trocar de look quatro vezes no red carpet, mas outros famosos também chamaram a atenção. 
Na web, os comentários deste ano giraram bem em torno das produções masculinas. Harry Styles, por exemplo, apostou em um look andrógino e ousou usando até um salto alto grosso. O mesmo para Jared Leto, que levou a própria cabeça na mão em uma reprodução de cera. 
Neste ano, o baile criado por Eleanor Lambert teve como tema "Camp: Notes on Fashion", tudo o que é extravagante, exagerado e não-natural. 
Veja fotos dos famosos no Met Gala 2019, o Oscar da Moda, em Nova York: 
A socialite Kylie Jenner no Met Gala 2019, em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram @nikkiarruba
Billy Porter no Met Gala 2019, em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram @fashstylezz
O cantor Shawn Mendes no Met Gala 2019, em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram @itsmendesomg
Anna Wintour no Met Gala 2019, em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram @kamiashefonlovehaven
A empresária e socialite Kim Kardashian no Met Gala 2019, em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram @persian.paparazzi.news
O cantor Jared Leto no Met Gala 2019, em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram @nohemi.maestre
A cantora Katy Perry no Met Gala 2019, em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram @thelightingdesigncenter
A modelo Bella Hadid no Met Gala 2019, em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram @soul.mate77
O cantor Maluma no Met Gala 2019, em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram @marishten
A cantora Lady Gaga no Met Gala 2019, em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram @vx_aless
O cantor Harry Styles no Met Gala 2019, em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram @fashstylezz

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