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Decisão

Meghan Markle confirma que seu pai não irá ao casamento

Há alguns dias, Thomas informou que sofreu um ataque cardíaco e não poderia ir à cerimônia. Ele passou por uma cirurgia para desobstrução de artérias e passa bem

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 12:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 12:16
Príncipe Harry e Meghan Crédito: Divulgação
A atriz Meghan Markle confirmou nesta quinta-feira, 17, que o pai dela, Thomas Markle, de 73 anos, não comparecerá ao seu casamento com o príncipe Harry no próximo sábado, dia 19. O anúncio foi feito por meio do Twitter do Palácio de Kensington.
"Infelizmente, meu pai não vai ao nosso casamento. Eu sempre cuidei do meu pai e espero que ele possa ter o espaço que precisa para focar na sua saúde", diz o comunicado.
"Gostaria de agradecer a cada um que enviou mensagens de apoio. Por favor, saibam o quanto Harry e eu estamos ansiosos para compartilhar nosso dia especial com vocês no sábado", acrescentou a futura integrante da família real britânica.
Há alguns dias, Thomas informou que sofreu um ataque cardíaco e não poderia ir à cerimônia. Ele passou por uma cirurgia para desobstrução de artérias e passa bem.
De acordo com o site TMZ, o procedimento foi um sucesso e ele já está bem. Thomas teve stents implantados em seus vasos sanguíneos. Na tarde de quarta-feira, 16, ele ainda estaria se recuperando no hospital. Controvérsias envolvendo Thomas Markle e o casamento de sua filha - que passaram por declarações polêmicas e divulgação de fotos falsas - criaram desconforto na família real.

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