Meghan Markle aparece em vídeo de Beyoncé e Jay-Z para o Brit Awards

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O 2019 Brit Awards, que aconteceu na noite desta quarta-feira (20) na Grã-Bretanha, conseguiu reunir em um só lugar diversas celebridades renomadas e mundialmente famosas.

Beyoncé e Jay-z, uma das duplas premiadas da noite, não puderam comparecer ao evento para receber o prêmio por "Apeshit", música e clipe que gravaram no museu no Louvre (Paris) em 2018, mas fizeram uma homenagem especial para compensar a ausência.

Dos Estados Unidos, o casal agradeceu ao Brit Awards gravando um vídeo com uma parede branca ao fundo, onde há um quadro que retrata Meghan Markle, a duquesa de Sussex, esposa de Princípe Harry.