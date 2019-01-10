Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Doutor Barakat

Médico das celebridades posta vídeo íntimo com esposa por engano

Doutor Barakat se desculpou após o episódio e pediu que integridade da família fosse conservada

Publicado em 10 de Janeiro de 2019 às 15:49

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

10 jan 2019 às 15:49
Crédito: Divulgação/Instituto Doutor Barakat
O médico endocrinologista Mohamad Barakat, que é queridinho das celebridades no meio da Nutrologia, postou, sem querer, um vídeo em seus stories do próprio perfil do Instagram em que aparecia com a esposa fazendo sexo oral. 
Ao notar o descuido, Doutor Barakat, como é conhecido o médico, apagou a gravação e postou novos stories pedindo desculpas aos seguidores: "Peço desculpas àqueles que se sentiram ofendidos. Sei que isso magoa, machuca, decepciona muito... Vai gerar reações diferentes nas pessoas". 
Nos vídeos pedindo desculpas, enquanto Barakat se explicava, a esposa do médico ficou de óculos escuros, com a cabeça baixa, ao lado do marido. 
Após o pedido de desculpas, o endocrinologista pediu, apenas, que a integridade da esposa - que aparecia no vídeo íntimo - e dos filhos fossem preservadas. "Peço a gentileza de nos preservar e, no melhor possível, atender ao pedido de não transformar esse acidente, esse episódio, em uma tragédia maior. Acredito no ser humano, me desculpem, agradeço desde já", disse, no fim da gravação. 
BARAKAT É O MÉDICO DOS FAMOSOS
Doutor Barakat é famosos na internet. Só no Instagram possui mais de um milhão de seguidores, que podem ter assistido ao momento íntimo compartilhado sem querer pelo médico. Mas o fato é que nessa lista também estão as celebridades que o endocrinologista atende. 
Frequentam o consultório dele gente como Rebeca Abravanel, Sabrina Sato, Giovanna Ewbank, Eliana, Grazi Massafera, além dos atores Rafael Cardoso e Nicolas Prattes. Até o padre Fábio de Melo já se consultou com Barakat. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Instagram
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha
Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China
Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados