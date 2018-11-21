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MEMÓRIA

MC Sapão recorda prisão: 'Passei a dar mais valor à vida'

'Gravei um som em que pedia perdão para minha mãe', conta funkeiro sobre autorização judicial para cantar no presídio

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 20:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 20:56
O funkeiro MC Sapão Crédito: Instagram / @sapao
O cantor MC Sapão participou na terça-feira, 20, do The Noite, de Danilo Gentili, e relembrou dos oito meses em que esteve preso, aos 18 anos, em 1999, sob alegação de associação ao tráfico de drogas.
Sapão, conhecido pela canção Vou Desafiar Você, destacou que foi absolvido por falta de provas e falou sobre a época em que ganhou permissão para fazer música atrás das grades.
"Consegui autorização da Justiça e gravei um som que pedia perdão para minha mãe e prometia que usaria meu dom para coisas boas", disse ele, ao falar da música Eu Sei Cantar.
Além disso, o funkeiro explicou que retratava o que acontecia no Complexo do Alemão (Rio de Janeiro), onde nasceu, e confessou que tirou aprendizados da sua passagem pelo cárcere. "Foi uma experiência divisora de águas. Vivi um lado obscuro e passei a dar mais valor à vida, às coisas certas", afirmou. "Meus filhos se amarram quando conto essa história [da prisão] para eles e entendem perfeitamente", completa.
Outro convidado do programa, o produtor Dennis DJ recordou a época em que foi contratado pela Furacão 2000 aos 16 anos. "Escrevi Dança da Motinha e Jonathan da Nova Geração. Deu para fazer a vida", relatou Dennis, que foi o primeiro empresário de Sapão e montou seu próprio selo em 2003.

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