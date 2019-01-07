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MC Pocahontas está namorando pastor, diz colunista

Leonardo Sale é um ministro do evangelho mais moderno, segundo informações do colunista Leo Dias

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 12:44

Publicado em 

07 jan 2019 às 12:44
Pastor Leonardo Sale e MC Pocahontas: o colunista Leo Dias garante que os dois estão engatados em namoro sério Crédito: Montagem Gazeta Online
MC Pocahontas está investindo no relacionamento com o pastor evangélico Leonardo Sale, da Igreja Pentecostal Tempo de Milagre. Ela e o pastor estão juntos há cerca de um mês, segundo informações do colunista Leo Dias, e os amigos do casal garantem que os dois estão muito felizes. 
Leonardo, de acordo com o colunista, é um ministro do evangelho mais "moderno". Veste roupas jovens e da moda, além de ter uma aparência sofisticadamente atraente.
O cantor Latino é um dos fiéis do pastor e chegou a doar um piano para a igreja de Leonardo. 

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