MC Pocahontas está namorando pastor, diz colunista

MC Pocahontas está investindo no relacionamento com o pastor evangélico Leonardo Sale, da Igreja Pentecostal Tempo de Milagre. Ela e o pastor estão juntos há cerca de um mês, segundo informações do colunista Leo Dias, e os amigos do casal garantem que os dois estão muito felizes.
Leonardo, de acordo com o colunista, é um ministro do evangelho mais "moderno". Veste roupas jovens e da moda, além de ter uma aparência sofisticadamente atraente.
O cantor Latino é um dos fiéis do pastor e chegou a doar um piano para a igreja de Leonardo.