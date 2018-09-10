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Polêmica

MC Loma processa empresário por dinheiro: 'Me decepcionei'

MC Loma, que cobra R$ 15 mil por show, chega a se apresentar duas vezes por dia durante os fins de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 13:31

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 13:31

. Crédito: Reprodução/Instagram @mclomaofficial
MC Loma acaba de ter a carreira envolvida em mais uma polêmica. Agora, a funkeira de 15 anos abriu um processo contra o empresário por causa de dinheiro. As Gêmeas Lacração acusam Marcelo Fernandes de fazer um mau gerenciamento da carreira e de não repassar um valor devido dos cachês cobrados por show, que hoje é de R$ 15 mil por apresentação. 
De acordo com o jornal Extra, MC Loma chega a fazer até dois shows por noite nos finais de semana. Mesmo com todo o sucesso e muitos hits lançados, desde que estourou no Brasil em fevereiro com a música Envolvimento, a funkeira passa por dificuldades financeiras. Por conta de um contrato, nem ela nem a mãe, que a representa, podem se pronunciar oficialmente sobre o ocorrido, mas a artista fez alguns posts nas redes sociais citando o momento difícil que está enfrentando. Foram tantos planos que criamos, tantas dificuldades que passamos. E hoje, eu só posso lembrar dos bons momentos. Acreditei, confiei e me decepcionei, lamentou Loma, que não está mais fazendo shows.
Procurado pelo Extra, Marcelo Fernandes, empresário do trio, não retornou as ligações. Há dois meses, a Justiça proibiu que MC Loma fizesse shows por não estar matriculada em uma escola. Sem dinheiro, ela passou, então, a frequentar uma pública perto da sua casa, na periferia de Pernambuco.

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