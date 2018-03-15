MC Loma desmente estrelismo para participar de programa: 'Tudo mentira'

MC Loma e as Gêmeas Lacração no clipe de Na Vibe Crédito: Divulgação

Após a notícia de que MC Loma teria sido dispensada de um programa de TV no Ceará por fazer inúmeras exigências ter se espalhado, a funkeira de 15 anos publicou uma série de vídeos no Instagram desmentindo a história.

"Minha gente, a gente tem medo de avião. A gente já toma remédio pra dormir porque a gente morre de medo e aí vocês ficam falando que a gente quer exigir andar de helicóptero. É tudo mentira, viu? Deus conhece nosso coração e sabe que a gente é humilde", disse a cantora num dos vídeos. "A gente atendeu todo mundo que foi no nosso hotel, mesmo estando atrasadas pro nosso voo", prosseguiu em sua defesa, enfatizando estar com a consciência limpa.

Em apoio à amiga e parceira musical, uma das Gêmeas Lacração reiterou o que Loma falou e agradeceu o

O CASO

A cantora MC Loma, conhecida pela música Envolvimento, hit do carnaval deste ano, está sendo acusada por um apresentador de ter feito exigências "exageradas" e não ter humildade.

No programa Show do Tony Nunes, que foi ao ar pela TV Diário, emissora cearense, no último sábado, 10, o apresentador de mesmo nome fez um desabafo ao final do programa. Estava prometida uma apresentação da cantora, que foi cancelada de última hora, segundo Tony.

"A gente não vai, de forma alguma, aguentar desaforo das pessoas que vêm de fora. Ô MC Loma, você tá começando errado, sabe? Você nem começou ainda, e já começa a fazer mil e uma exigências. Cabelo, pegar carro, helicóptero... daqui a pouco você quer um avião. Ó, minha filha, sua carreira nem se iniciou ainda. Não faz isso", disse.

Em seguida, continuou: "Ou você tá mal assessorada, mal dirigida. Não é legal para uma garota que tá iniciando uma carreira. Chegou fazendo mil exigências na portaria da televisão. Eu queria parabenizar a atitude do pessoal da produção. Disse: 'Olha, a gente não pode infelizmente dar isso que você tá pedindo, as exigências.' Era para você ter feito isso antes de vir para cá. 'Não, agora vou ter que cantar...' Não, agora vocês não vão cantar mais aqui."

"Nós estamos de portas abertas para receber os artistas brasileiros, nacionais, principalmente o artista cearense ou nordestino, a TV é de vocês. Mas, tem que ter uma coisinha de fundamental importância: humildade", acrescentou Tony. Tanto MC Loma quanto as Gêmeas Lacração, suas companheiras musicais, são naturais do Estado de Pernambuco.