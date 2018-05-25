Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lamentou

MC Loma chora ao ser barrada em premiação por ser menor de idade

A funkeira, que havia mudado o visual e se produzido toda para a noite premiação, chorou muito ao receber a notícia de que estava barrada

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 13:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 13:33
MC Loma chora ao ser barrada em premiação por ser menor de idade Crédito: Reprodução/Instagram
MC Loma foi a vencedora do prêmio de Hino Karaokê do MTV MIAW 2018, com o hit "Envolvimento". Acontece que a artista não pôde entrar na cerimônia para receber o troféu. É que, por ter apenas 15 anos, ela foi barrada na porta do evento, em São Paulo. A menina também estava desacompanhada de um responsável. 
De acordo com  o Extra, nesta quinta, Loma usou o stories do Instagram para falar do ocorrido e agradecer o voto do público. "Não pude entrar por causa da minha idade, mas eu sou muito grata, vocês são enormes, a gente ama muito vocês", disse.
> MC Loma desmente estrelismo para participar de programa: "Tudo mentira"
Segundo o Extra, Loma ainda explicou que a emissora não teve culpa do ocorrido: "A MTV não teve culpa de eu não poder entrar. Não podia entrar por causa da minha idade, tinha bebida alcoólica, era tarde da noite. Eu tenho 15 anos. Eles tentaram de tudo para tentar deixar a gente entrar...". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Batizado da coelha, onde Wanessa e Bruno aparecem juntos
Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator
Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados