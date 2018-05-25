MC Loma chora ao ser barrada em premiação por ser menor de idade Crédito: Reprodução/Instagram

MC Loma foi a vencedora do prêmio de Hino Karaokê do MTV MIAW 2018, com o hit "Envolvimento". Acontece que a artista não pôde entrar na cerimônia para receber o troféu. É que, por ter apenas 15 anos, ela foi barrada na porta do evento, em São Paulo. A menina também estava desacompanhada de um responsável.

De acordo com o Extra, nesta quinta, Loma usou o stories do Instagram para falar do ocorrido e agradecer o voto do público. "Não pude entrar por causa da minha idade, mas eu sou muito grata, vocês são enormes, a gente ama muito vocês", disse.