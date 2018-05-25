MC Loma chora ao ser barrada em premiação por ser menor de idade

MC Loma foi a vencedora do prêmio de Hino Karaokê do MTV MIAW 2018, com o hit "Envolvimento". Acontece que a artista não pôde entrar na cerimônia para receber o troféu. É que, por ter apenas 15 anos, ela foi barrada na porta do evento, em São Paulo. A menina também estava desacompanhada de um responsável.
De acordo com o Extra, nesta quinta, Loma usou o stories do Instagram para falar do ocorrido e agradecer o voto do público. "Não pude entrar por causa da minha idade, mas eu sou muito grata, vocês são enormes, a gente ama muito vocês", disse.
Segundo o Extra, Loma ainda explicou que a emissora não teve culpa do ocorrido: "A MTV não teve culpa de eu não poder entrar. Não podia entrar por causa da minha idade, tinha bebida alcoólica, era tarde da noite. Eu tenho 15 anos. Eles tentaram de tudo para tentar deixar a gente entrar...".