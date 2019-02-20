Matthew Perry recebe ajuda dos "Friends" para superar vício em drogas

Crédito: Reprodução/Instagram @mattylangfordperry

Matthew Perry, 49, conhecido por interpretar o personagem Chandler Bing na série "Friends", lida há cerca de 21 anos com um vício em analgésicos, que começou após ele sofrer um acidente de esqui.

O problema cresceu e o ator começou a usar em excesso também outros remédios, anfetaminas e drogas, que o fizeram entrar e sair de clínicas de reabilitação diversas vezes nos últimos anos.

Nos entanto, o ator tem recebido uma ajuda extra dos amigos com quem trabalhou na série que começou em 1994: Jennifer Anniston, Courtney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Lisa Kudrow. Os seis atores mantém a amizade até hoje.

Segundo o jornal americano Radar Online, uma fonte próxima a Matthew garantiu que os amigos estão determinados a ajudar o ator a dar um fim em seu vício. "Todos deixaram claro que estariam à disposição para o que quer que fosse necessário", disse a fonte.

Por conta de seu vício, Perry já confessou em entrevista ao programa The Chris Evans Breakfast Show não lembrar de três temporadas inteiras de "Friends". A revelação foi feita após ele ser questionado sobre qual sua temporada preferida.

"Meu Deus. Acho que a resposta é: eu não me lembro de três anos inteiros. Nada entre a terceira e a sexta temporadas. Eu estava fora de tudo por um período de tempo", admitiu.

Perry foi internado várias vezes em clínicas de reabilitação para tratar o vício, inclusive em 2001, quando "Friends" ainda estava no ar. Depois disso, conseguiu permanecer "limpo" e abriu uma instituição para ajudar ex-viciados, a Perry House.

Em 2013, o ator falou abertamente sobre seu vício em drogas à revista americana People, descrevendo todo o período durante "Friends".

"Eu fiz 'Friends' dos meus 24 aos 34 anos. Estava no auge da fama. Nós seis estávamos em todos os lugares, o tempo todo", lembrou na época. "Para quem via de fora, parecia que tinha tudo. Mas foi na verdade uma época muito solitária para mim, porque esse tempo todo eu sofria de alcoolismo".