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NOSTALGIA

Marjorie Estiano relembra Vagabanda de 'Malhação'

Atriz postou foto ao lado de João Velho, que integrava grupo musical de novela ao lado de Guilherme Berenguer

Publicado em 

15 mai 2019 às 17:48

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 17:48

Guilherme Berenguer, João Velho e Marjorie Estiano como Gustavo, Catraca e Natasha, a Vagabanda de 'Malhação', na temporada que foi ao ar entre 2004 e 2005 Crédito: João Miguel Júnior / Globo / Divulgação
Marjorie Estiano relembrou nesta terça-feira, 14, por meio de uma foto postada em seu Instagram, a época em que atuava com João Velho em Malhação, em 2004. Os dois, ao lado de Guilherme Berenguer, integravam a Vagabanda, trio musical de destaque na novela.
"Saudades, Marge", comentou João na publicação da amiga, que respondeu: "'Amocê'". A postagem também despertou a nostalgia dos fãs. "Só de olhar a foto já sinto vontade de cantar: 'posso tentar te esquecer, mas você sempre será'", escreveu um internauta, em referência à música da atriz, que também é cantora que fez sucesso nas rádios à época.
Marjorie Estiano continua na carreira de atriz e hoje atua na série Sob Pressão, da Globo. João Velho, que é filho de Cissa Guimarães, retornou à novela em 2018, numa breve participação em Malhação: Vidas Brasileiras.
Guilherme Berenguer, por sua vez, mora nos Estados Unidos há alguns anos. Em entrevista ao Gshow no último mês de fevereiro, revelou estar trabalhando na produção de um filme, no qual tinha inclusive planos de também atuar.
Confira abaixo a postagem de Marjorie Estiano relembrando a Vagabanda de Malhação e veja como estão seus 'integrantes' hoje em dia:

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