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Mais que amigas, friends

Mariposa pousa na perna de Ana Maria Braga e ela brinca: 'Sorte'

Apresentadora disse que animal estava grudado na calça branca dela desde quando estava se maquiando para o 'Mais Você'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 13:56

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 13:56

A apresentadora Ana Maria Braga, de 68 anos, brincou com uma mariposa que pousou em sua própria perna durante a preparação para o "Mais Você", da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (25). O animal teria pousado na calça - branca - da loira enquanto ela se maquiava, no camarim. Ela fez uma publicação em seu perfil no Instagram sobre o fato inusitado. Veja o post: 
Durante o programa, ela brincou: "Está há mais de 30 minutos pousada aqui", dando gargalhadas. Então, já temos a certeza de que Ana Maria gosta mesmo de animais, e, mais que amigas, a mariposa e a apresentadora, agora, são friends - como diz um famoso meme da internet. 
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CALÇA DE ANA MARIA PODE TER FICADO SUJA 
Em contrapartida, a calça branca de Ana Maria pode ter ficado suja depois da visita da mariposa. Isso porque após um intervalo do "Mais Você", no bloco final da apresentação, as câmeras não mostraram mais a parte da roupa em que o animal estava pousado. 

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