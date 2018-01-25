Mariposa pousa na perna de Ana Maria Braga e ela brinca: 'Sorte'

A apresentadora Ana Maria Braga, de 68 anos, brincou com uma mariposa que pousou em sua própria perna durante a preparação para o "Mais Você", da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (25). O animal teria pousado na calça - branca - da loira enquanto ela se maquiava, no camarim. Ela fez uma publicação em seu perfil no Instagram sobre o fato inusitado. Veja o post:

Durante o programa, ela brincou: "Está há mais de 30 minutos pousada aqui", dando gargalhadas. Então, já temos a certeza de que Ana Maria gosta mesmo de animais, e, mais que amigas, a mariposa e a apresentadora, agora, são friends - como diz um famoso meme da internet.

CALÇA DE ANA MARIA PODE TER FICADO SUJA