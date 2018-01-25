Mariposa pousa na perna de Ana Maria Braga e ela brinca: 'Sorte'

A apresentadora Ana Maria Braga, de 68 anos, brincou com uma mariposa que pousou em sua própria perna durante a preparação para o "Mais Você", da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (25). O animal teria pousado na calça - branca - da loira enquanto ela se maquiava, no camarim. Ela fez uma publicação em seu perfil no Instagram sobre o fato inusitado. Veja o post:
Durante o programa, ela brincou: "Está há mais de 30 minutos pousada aqui", dando gargalhadas. Então, já temos a certeza de que Ana Maria gosta mesmo de animais, e, mais que amigas, a mariposa e a apresentadora, agora, são friends - como diz um famoso meme da internet.
CALÇA DE ANA MARIA PODE TER FICADO SUJA
Em contrapartida, a calça branca de Ana Maria pode ter ficado suja depois da visita da mariposa. Isso porque após um intervalo do "Mais Você", no bloco final da apresentação, as câmeras não mostraram mais a parte da roupa em que o animal estava pousado.