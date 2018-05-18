Marina Ruy Barbosa planeja seu quinto casamento: 'Debaixo d'água'

Marina Ruy Barbosa mostra detalhes do vestido do seu casamento religioso Crédito: Divulgação

"É que a gente gosta de celebrar", disse ela durante o Encontro com Fátima Bernardes desta sexta-feira, 18.

Marina ainda fez questão de contar a ideia mais inusitada que teve até o momento para a comemoração: "Vai ter o quinto! Faltam vários ainda na listinha. Quero casar debaixo d'água".

"A gente se casou na Tailândia. Foi uma cerimônia budista com monges. A gente decidiu na verdade lá fazer essa cerimônia. Fomos só nós e os monges. Muito bonito, muito simbólico. E logo depois ele me pediu em casamento", relembrou, sobre as outras ocasiões.