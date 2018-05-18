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Marina Ruy Barbosa planeja seu quinto casamento: 'Debaixo d'água'

'É que a gente gosta de celebrar', disse ela durante o Encontro com Fátima

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 20:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 20:56
Marina Ruy Barbosa mostra detalhes do vestido do seu casamento religioso Crédito: Divulgação
A atriz Marina Ruy Barbosa, que conta já ter realizado quatro cerimônias de casamento diferentes ao lado de seu marido, Xandinho Negrão, revelou que pretende realizar mais algumas.
"É que a gente gosta de celebrar", disse ela durante o Encontro com Fátima Bernardes desta sexta-feira, 18.
Marina ainda fez questão de contar a ideia mais inusitada que teve até o momento para a comemoração: "Vai ter o quinto! Faltam vários ainda na listinha. Quero casar debaixo d'água".
"A gente se casou na Tailândia. Foi uma cerimônia budista com monges. A gente decidiu na verdade lá fazer essa cerimônia. Fomos só nós e os monges. Muito bonito, muito simbólico. E logo depois ele me pediu em casamento", relembrou, sobre as outras ocasiões.
"Aí depois teve o civil, que a gente uniu nossas famílias, um religioso, que foi no campo, e depois a festa, que foi pros amigos", completou.

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