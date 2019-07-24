Home
Marília Mendonça revela sexo e nome do bebê no dia do aniversário

A celebração teve gritos e chuva de papel picado azul

Agência Folha Press

Publicado em 24 de julho de 2019 às 11:23

 - Atualizado há 6 anos

Grávida de seu primeiro filhoMarília Mendonça revelou o nome e o sexo do bebê na noite desta segunda-feira (22), dia em que comemorou 24 anos. A cantora espera um menino, que vai se chamar Léo. 

É menino! Marília Mendonça e o namorado, Murilo Huff: noite de chá revelação Crédito: Aurelia Fotografia/Reprodução/Instagram @aurelia.fotografia

O anúncio foi feito em um chá revelação. "Ai meu Deus, acho que vou desmaiar", disse Marília. Na sequência, ela falou: "É o Léo, gente."

A celebração teve gritos e chuva de papel picado azul. O bebê é fruto do seu relacionamento com o namorado, o compositor e cantor Murilo Huff. A cantora assumiu o relacionamento com Huff em maio deste ano. 

Marília e Huff já até gravaram uma música juntos chamada "Dois Enganados". A faixa faz parte do álbum de Huff, "Pra Ouvir Tomando uma, Vol. 1"

Na sexta (19), a cantora usou as redes sociais para falar sobre as dificuldades da gravidez e pedir dicas às fãs.

"Amigas gravidinhas do céu, me deem uma luz, por favor", diz. "O que vocês fazem quando dá essa dor insuportável no nervo ciático? Sei que preciso fazer fisioterapia, mas por enquanto ainda não deu tempo."

Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora

Nos vídeos seguintes, ela diz que "está difícil pisar no chão", mas que deve começar a se exercitar em breve. "Mandem um alongamento, alguma coisa aí. Gente do céu, não dá para aguentar", finalizou.

Com o bebê a caminho, recentemente Marília teve de explicar para os fãs e dizer que não pretende abandonar a "sofrência" com a chegada do primeiro herdeiro. Segundo ela, porém, a tendência é que dê uma breve pausa na carreira para ser mãe.

A cantora teve de cancelar o show que faria no próximo cruzeiro de Wesley Safadão, marcado para novembro. Como a gestação estará avançada até o fim do ano, não é recomendado que ela embarque no navio, que vai sair do porto de Santos, no litoral paulista, no dia 23 de novembro, passando por Búzios e Ilha Grande, no Rio, e retornando para São Paulo. 

É comum que navios não permitam viagens de mulheres grávidas a partir de 28 semanas. "Infelizmente Marília Mendonça terá que ser substituída por conta de sua gravidez. São normas da empresa de cruzeiros e contraindicação médica. Marília já estará com a gestação bem avançada, este é o motivo de ela ser substituída", explicou Safadão.

