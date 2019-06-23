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Declaração

Marília Mendonça para pai de seu filho: 'Te amo desde o primeiro dia'

No último sábado (22), a rainha da sofrência confirmou que está grávida de cinco semanas

Publicado em 23 de Junho de 2019 às 20:31

Publicado em 

23 jun 2019 às 20:31
A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marília Mendonça, 23, se declarou para Murilo Huff, 23, pai de seu primeiro filho nas redes sociais.
"Te amo desde o primeiro dia. Pra sempre. Queria que todo mundo tivesse o poder de ver teu coração, como eu tenho. Um dos meus presentes de Deus. Obrigada por me fazer tão feliz", publicou no Twitter.
No último sábado, a rainha da sofrência confirmou à Folha que está grávida de cinco semanas.  "Eu sou a mulher mais feliz do mundo", escreveu a cantora sertaneja em seu perfil no Twiiter. A publicação foi feita quase na mesma hora em que ela era recebida por fãs no saguão do Aeroporto de Petrolina. Mendonça é uma das atrações deste sábado do São João de Petrolina.
Em maio deste ano, Marilia Mendonça e Murilo Huff assumiram o namoro. A cantora sertaneja estava solteira desde agosto de 2017, quando seu noivado com o empresário Yugnir Ângelo chegou ao fim.
No Dia dos Namorados, Marília Mendonça publicou um texto dedicado a Huff. "Feliz vida pra nós. Feliz vida por tudo que passamos pra estar aqui. Feliz vida por tudo que ensinamos e aprendemos", escreveu a artista em meio a uma longa declaração. 
Huff é mais conhecido dentro do universo sertanejo por suas composições, que já foram cantadas por Lucas Lucco, Maria Cecília e Rodolfo, Michel Teló, Maiara e Maraisa, Naiara Azevedo e, claro, por Marília Mendonça.
Inclusive, Marília Mendonça e Murilo Huff gravaram uma música juntos chamada "Dois Enganados". A faixa faz parte do álbum de Huff, "Pra Ouvir Tomando uma, Vol. 1". No início deste mês, ele publicou uma foto ao lado de Marília em seu perfil do Instagram. Na legenda, elogiou muito o talento dela, sinalizando que trabalham em outros projetos juntos.

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