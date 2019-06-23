Marília Mendonça para pai de seu filho: 'Te amo desde o primeiro dia'

A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marília Mendonça, 23, se declarou para Murilo Huff, 23, pai de seu primeiro filho nas redes sociais.

"Te amo desde o primeiro dia. Pra sempre. Queria que todo mundo tivesse o poder de ver teu coração, como eu tenho. Um dos meus presentes de Deus. Obrigada por me fazer tão feliz", publicou no Twitter.

No último sábado, a rainha da sofrência confirmou à Folha que está grávida de cinco semanas. "Eu sou a mulher mais feliz do mundo", escreveu a cantora sertaneja em seu perfil no Twiiter. A publicação foi feita quase na mesma hora em que ela era recebida por fãs no saguão do Aeroporto de Petrolina. Mendonça é uma das atrações deste sábado do São João de Petrolina.

Em maio deste ano, Marilia Mendonça e Murilo Huff assumiram o namoro. A cantora sertaneja estava solteira desde agosto de 2017, quando seu noivado com o empresário Yugnir Ângelo chegou ao fim.

No Dia dos Namorados, Marília Mendonça publicou um texto dedicado a Huff. "Feliz vida pra nós. Feliz vida por tudo que passamos pra estar aqui. Feliz vida por tudo que ensinamos e aprendemos", escreveu a artista em meio a uma longa declaração.

Huff é mais conhecido dentro do universo sertanejo por suas composições, que já foram cantadas por Lucas Lucco, Maria Cecília e Rodolfo, Michel Teló, Maiara e Maraisa, Naiara Azevedo e, claro, por Marília Mendonça.