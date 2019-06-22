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Marilia Mendonça está gravida de seu primeiro filho com compositor

Mendonça e Huff já até gravaram uma música juntos chamada "Dois Enganados"

Publicado em 22 de Junho de 2019 às 14:46

Publicado em 

22 jun 2019 às 14:46
Marilia Mendonça está gravida de seu primeiro filho com compositor sertanejo Crédito: Instagram
Marilia Mendonça, 23, está grávida do namorado, o compositor Murilo Huff. A cantora havia assumido o relacionamento com o cantor em maio deste ano.
Mendonça e Huff já até gravaram uma música juntos chamada "Dois Enganados". A faixa faz parte do álbum de Huff, "Pra Ouvir Tomando uma, Vol. 1". No início deste mês, o cantor publ
icou uma foto ao lado de Marilia em seu perfil do Instagram. Na legenda, elogiou muito o talento dela, sinalizando que trabalham em outros projetos juntos.
Mendonça está grávida de cinco semanas. A informação da gravidez foi revelada pelo blog Léo Dias, do Uol, e confirmada à Folha de S.Paulo pela assessoria da cantora.
No dia dos namorados, Mendonça publicou um texto dedicado a Huff. "Feliz vida pra nós. Feliz vida por tudo que passamos pra estar aqui. Feliz vida por tudo que ensinamos e aprendemos", escreveu a artista em meio a uma longa declaração.

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