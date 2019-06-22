Marilia Mendonça está gravida de seu primeiro filho com compositor sertanejo Crédito: Instagram

Marilia Mendonça , 23, está grávida do namorado, o compositor Murilo Huff. A cantora havia assumido o relacionamento com o cantor em maio deste ano.

Mendonça e Huff já até gravaram uma música juntos chamada "Dois Enganados". A faixa faz parte do álbum de Huff, "Pra Ouvir Tomando uma, Vol. 1". No início deste mês, o cantor publ

icou uma foto ao lado de Marilia em seu perfil do Instagram. Na legenda, elogiou muito o talento dela, sinalizando que trabalham em outros projetos juntos.

Mendonça está grávida de cinco semanas. A informação da gravidez foi revelada pelo blog Léo Dias, do Uol, e confirmada à Folha de S.Paulo pela assessoria da cantora.