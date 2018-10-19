Marília Gabriela relembra foto aos 20 anos: 'Ser jovem dá trabalho'

A apresentadora Marília Gabriela, 70 anos, publicou uma foto sua em 1968, quando tinha apenas 20 anos de idade e chamou a atenção de seus seguidores no Instagram nesta quinta-feira, 18.

"No tempo em que a gente mesma copiava a maquiagem da Twiggy [modelo que fazia sucesso à época] com a maior facilidade", escreveu.