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Irreconhecível

Marília Gabriela relembra foto aos 20 anos: 'Ser jovem dá trabalho'

'No tempo em que a gente mesmo copiava a maquiagem da Twiggy com a maior facilidade', brincou a apresentadora em seu Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2018 às 12:24

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 12:24

A apresentadora Marília Gabriela, 70 anos, publicou uma foto sua em 1968, quando tinha apenas 20 anos de idade e chamou a atenção de seus seguidores no Instagram nesta quinta-feira, 18.
"No tempo em que a gente mesma copiava a maquiagem da Twiggy [modelo que fazia sucesso à época] com a maior facilidade", escreveu.
A maior parte dos comentários feitos na postagem foram elogiosos à beleza da apresentadora durante a juventude. "Ser jovem dá trabalho, só que na época a gente não percebe [risos]", brincou Marília.

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