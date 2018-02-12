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CUIDADOS

Marido de Ivete Sangalo pede moderação na quantidade de visitas

'A recomendação médica é de repouso e moderação nas visitas', escreveu Daniel Cady
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2018 às 12:58

Publicado em 12 de Fevereiro de 2018 às 12:58

Ivete Sangalo e Daniel Cady Crédito: Instagram/Daniel Cady
O marido da cantora Ivete Sangalo, Daniel Cady, publicou um comunicado em seu Instagram explicando o motivo pelo qual a mulher e suas filhas recém-nascidas precisam de um período de moderação na quantidade de visitas que recebem.
"A recomendação médica é de repouso e moderação nas visitas, já que no carnaval aumenta muito o índice de viroses na cidade. Agradeço muito a compreensão de todos e todo o carinho que estamos recebendo", explicou.
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Ele também aproveitou para tranquilizar a todos sobre a situação de Ivete: "Estamos muito felizes com todas as manifestações de amor que estamos recebendo. Ivete, Marina e Helena estão muito bem, passaram a noite muito tranquilas".

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