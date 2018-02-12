Marido de Ivete Sangalo pede moderação na quantidade de visitas

Ivete Sangalo e Daniel Cady Crédito: Instagram/Daniel Cady

O marido da cantora Ivete Sangalo, Daniel Cady, publicou um comunicado em seu Instagram explicando o motivo pelo qual a mulher e suas filhas recém-nascidas precisam de um período de moderação na quantidade de visitas que recebem.

"A recomendação médica é de repouso e moderação nas visitas, já que no carnaval aumenta muito o índice de viroses na cidade. Agradeço muito a compreensão de todos e todo o carinho que estamos recebendo", explicou.