Mariana Ximenes posa nua em fotos para revista

Aos 37 anos, Mariana Ximenes posou nua para a revista "WH Brasil", de acordo com o jornal Extra. À publicação, ela falou sobre sua relação com a nudez: Penso apenas na liberdade. A relaciono com liberdade, não com inseguranças.
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