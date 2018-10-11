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Mariana Ximenes posa nua em fotos para revista

Cliques foram feitos por Autumn Sonnichsen
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2018 às 12:58

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 12:58

Aos 37 anos, Mariana Ximenes posou nua para a revista "WH Brasil", de acordo com o jornal Extra. À publicação, ela falou sobre sua relação com a nudez: Penso apenas na liberdade. A relaciono com liberdade, não com inseguranças. 
Mariana Ximenes Crédito: Autumn Sonnichsen/Reprodução/Divulgação

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