Mariana Godoy: "Nem aí para a família tradicional católica"

Jornalista é casada com um ex-padre e disse não se arrepender de nada na vida

Publicado em 29 de julho de 2019 às 12:01 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @marianagodoy

Mariana Godoy, de 50 anos, não teve papas na língua para falar de seu relacionamento com Dalcides Biscalquin, ex-padre, à reportagem do Uol. Durante entrevista, ela soltou: "Não estou nem aí para a família tradicional católica".

Atualmente, depois de acabar o contrato com a Globo, a bonita comanda um programa de entrevistas na Rede TV e também falou sobre seu estilo de jornalista "pé na porta".

"Não tenho arrependimentos. Acho que esse é um dos segredos para a pele boa. Não faço nada muito no emocional, no impulso, costumo pensar. Às vezes faço coisas que não gosto, porque precisa, mas não faço nada que não deva. Nada que me agrida", falou.

