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Maria Casadevall deixa seios à mostra e escrito 'ele não' em bloco

Slogan é usado por militantes anti-Bolsonaro desde as eleições de 2018

Publicado em 

25 fev 2019 às 13:02

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 13:02

25/02/2019 - Maria Casadevall faz protesto de topless em bloco de carnaval Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz Maria Casadevall, 31, deixou os seios à mostra e o escrito "ele não" na altura do colo durante desfile do bloco de Carnaval Acadêmicos do Baixo Augusta, em São Paulo, neste domingo (24).
Durante o trajeto do bloco pelo centro da capital paulista, Marisa Casadevall abriu os botões da camisa branca que usava e apontou os dedos para o escrito "ele não" em tinta rosa.
Adotado por militantes contrários ao presidente Jair Bolsonaro (PSL), o slogan "ele não" é usado desde as eleições de 2018. 
Coberta por glitter, Maria Casadevall compôs o figurino de Carnaval com shorts azul, meia-calça arrastão preta, tênis vermelho e pochete. 
Nesta sexta (22), a Netflix estreou a série brasileira "Coisa Mais Linda" protagonizada por Maria Casadevall. Na produção, a atriz interpreta uma mulher rica que se muda para o Rio de Janeiro para abrir um restaurante com o marido, mas ao chegar lá descobre que ele a deixou e fugiu com todo o dinheiro do casal. 
O desfile do Acadêmicos do Baixo Augusta também contou com famosas com as atrizes Alessandra Negrini, rainha do bloco, e Mariana Ximenez. 
Conhecido por desfiles com pegada política, o bloco Acadêmicos do Baixo Augusta inspirou-se na música "Que País é Esse?", do grupo de rock brasiliense Legião Urbana, para escolher o tema do desfile de 2019.
Dessa forma, no evento que marcou os 10 anos de existência do bloco, seus integrantes quiseram marcar posição contra o autoritarismo que, segundo analisam, tem sido estimulado recentemente no Brasil.
A setlist do bloco foi cheia de subtexto político, especialmente com exaltação à diversidade.
Passando por samba, frevo, axé e rock, cantaram a esperança de novos tempos com Cartola ("Juízo Final"), falaram da força feminina ("Frevo Mulher"), fizeram o elogio à diferença  ("Bichos Escrotos", dos Titãs) e ironizaram os machões ("Cara Valente").

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