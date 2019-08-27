Home
>
Famosos
>
Marcus Buaiz critica cena cultural do ES e abre o jogo sobre fortuna

Marcus Buaiz critica cena cultural do ES e abre o jogo sobre fortuna

Empresário, dono das marcas Topper e Rainha e das empresas Act10n e Spark, vê um déficit grande no interesse pelo fomento ao turismo no Espírito Santo