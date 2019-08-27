Marcos Mion afirma que "A Fazenda" foi "presente de Deus"

Crédito: Reprodução/Instagram

Marcos Mion declarou, durante apresentação da nova temporada de A Fazenda para o mercado publicitário, que o reality show da Record TV mudou a vida dele. "Depois que o programa estreou, minha vida foi tomada numa curva completamente inesperada, tanto na TV, nas redes sociais e na minha vida pessoal. Eu tive que rever toda a minha estratégia e postura nas redes sociais e foi uma coisa maluca", disse. declarou, durante apresentação da nova temporada depara o mercado publicitário, que o reality show da Record TV mudou a vida dele. "Depois que o programa estreou, minha vida foi tomada numa curva completamente inesperada, tanto na TV, nas redes sociais e na minha vida pessoal. Eu tive que rever toda a minha estratégia e postura nas redes sociais e foi uma coisa maluca", disse.

Em vídeo publicado no Instagram neste domingo, 25, Marcos Mion relembrou o tempo em que apresentava o programa Os Piores Clipes do Mundo, na MTV, quando ele tinha 17 anos de idade.

"E 20 anos depois chega A Fazenda na minha vida. Presente de Deus. Num primeiro momento, vem uma tensão por saber o tamanho da responsabilidade. A gente sabe que A Fazenda é um dos grandes programas que o Brasil espera e é um dos grandes investimentos da Record", disse.

Marcos Mion também acrescentou que é difícil conquistar o sucesso de crítica e de público. "Falo por experiência própria. Tem gente que passa a carreira inteira tentando que isso aconteça só uma vez. Porque a gente mora em um país onde normalmente o que a crítica gosta é considerado muito "cabeçudo", intelectual, que é o que vale à pena assistir, e o povo não gosta. E, o que o povo gosta, a crítica acha que é muito fácil de consumir, etc. Então, tem essa dualidade", analisou.