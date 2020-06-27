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Justiça

Marcelo Tas afirma que foi processado por Bolsonaro, que perdeu e lhe deve R$ 2 mil

Apresentador afirma que vai doá-lo para ser usado como auxílio emergencial

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 10:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2020 às 10:53
Marcelo Tas em bate-papo com Datena
Marcelo Tas em bate-papo com Datena Crédito: Reprodução/YouTube
Marcelo Tas, 60, contou que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) lhe deve R$ 2 mil após ter tentado processá-lo e perder a ação. A revelação foi feita durante conversa no canal do apresentador José Luiz Datena, 63, no YouTube.
"O presidente já me atacou várias vezes, publicamente, inclusive. Lá na grade [do Palácio da Alvorada, onde o presidente costuma falar com a imprensa e com apoiadores], sempre cita meu nome. E não sei o porquê. E ele já me processou, já tentou me calar, o que acho inadmissível de um político", comentou. "Um político não pode processar comunicadores. Mas, ele me processou e perdeu. Está me devendo 2 mil reais, valor que a justiça o penalizou."

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O apresentador da TV Cultura ainda disse que, caso receba o dinheiro, vai doá-lo para ser usado como auxílio emergencial. "Eu me comprometo com você, Datena, que coloco o montante todo no auxilio emergencial, mas ele me deve", confirmou.
A ação em questão é de 2017, quando tas chamou Bolsonaro de "racista" e "homofóbico" após uma entrevista dada pelo agora presidente naquele ano. Bolsonaro pediu indenização por danos morais, mas perdeu. O processo já transita em julgado, ou seja, ele não pode mais recorrer. O valor é relativo às despesas de Tas com os advogados que o defenderam.

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