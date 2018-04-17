Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Nova Iorque

Marca lança vestidos de noiva inspirados em Meghan Markle

Mais do que prever o que Meghan Markle vai usar na cerimônia, O'Neill quis explorar o senso de modernidade que ela está levando para a instituição monárquica

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 19:28
Meghan Markle Crédito: Reprodução/Web
Poucas semanas do casamento com o príncipe Harry com Meghan Markle, marcado para 19 de maio, muito se especula sobre o vestido da futura duquesa. A grife australiana Ralph & Russo e a britânica Erdem estão entre as mais cotadas para desenvolver a peça, mas enquanto nada é oficialmente confirmado, outra etiqueta do Reino Unido se antecipou em criar vestidos de noiva inspirados pela atriz norte-americana. Trata-se da Theia, que acaba de desfilar sua coleção de primavera/verão 2019 na Bridal Fashion Week, semana de moda dedicada à moda festa, em Nova York.
"Há uma obsessão pela realeza no ar, com programas de TV narrando as vidas fascinantes da rainha Vitória e da rainha Elizabeth II, e também com a proximidade do casamento de Meghan Markle" disse a marca em declaração oficial. A série The Crown, exibida pela Netflix, e os filmes A Jovem Rainha Vitória e Victoria e Abdul: O Confidente da Rainha também serviram como referência para os vestidos, que trazem cristais Swarovski, renda francesa e bordados com pérolas.
Durante a apresentação na semana de moda, o diretor criativo da Theia, Don ONeill, disse que a união da atriz com o príncipe significa uma nova era para a família real britânica. "Existem muitas coisas incríveis na realeza que eu quis trazer para a noiva da Theia, como a opulência e a elegância", afirmou o estilista irlandês.
> Leia mais notícias de Entretenimento
Mais do que prever o que Meghan Markle vai usar na cerimônia, O'Neill quis explorar o senso de modernidade que ela está levando para a instituição monárquica. Com decotes e transparências, os modelos da etiqueta trazem uma abordagem mais sexy do vestido de noiva clássico. "Acho que a rainha Elizabeth não gostaria de ver a minha versão da Meghan Markle entrando na catedral", brincou o designer.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo
Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados