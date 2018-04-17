Marca lança vestidos de noiva inspirados em Meghan Markle

Meghan Markle Crédito: Reprodução/Web

Poucas semanas do casamento com o príncipe Harry com Meghan Markle, marcado para 19 de maio, muito se especula sobre o vestido da futura duquesa. A grife australiana Ralph & Russo e a britânica Erdem estão entre as mais cotadas para desenvolver a peça, mas enquanto nada é oficialmente confirmado, outra etiqueta do Reino Unido se antecipou em criar vestidos de noiva inspirados pela atriz norte-americana. Trata-se da Theia, que acaba de desfilar sua coleção de primavera/verão 2019 na Bridal Fashion Week, semana de moda dedicada à moda festa, em Nova York.

"Há uma obsessão pela realeza no ar, com programas de TV narrando as vidas fascinantes da rainha Vitória e da rainha Elizabeth II, e também com a proximidade do casamento de Meghan Markle" disse a marca em declaração oficial. A série The Crown, exibida pela Netflix, e os filmes A Jovem Rainha Vitória e Victoria e Abdul: O Confidente da Rainha também serviram como referência para os vestidos, que trazem cristais Swarovski, renda francesa e bordados com pérolas.

Durante a apresentação na semana de moda, o diretor criativo da Theia, Don ONeill, disse que a união da atriz com o príncipe significa uma nova era para a família real britânica. "Existem muitas coisas incríveis na realeza que eu quis trazer para a noiva da Theia, como a opulência e a elegância", afirmou o estilista irlandês.