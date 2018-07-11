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Loja de departamento

Marca do rapper Emicida faz coleção com loja brasileira

A coleção, batizada de 'A Rua é Noiz', promete agradar os fãs da marca, que apresentou três coleções na SPFW, e também os admiradores das músicas de Emicida

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 12:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 12:23
Peças da colaboração com da LAB com a C Crédito: Hick Duarte/C
A LAB, marca dos músicos irmãos Emicida e Fióti, fará uma coleção em parceria com a C&A. A história da grife e a estética de rua foram o ponto de partida da linha, além de um texto escrito pelo próprio rapper: "A rua é a verdade, a vida, as veias e artérias de um mundo confuso e em processo de autodestruição contínuo, porém nós estamos nas ruas e cabe a nós pensarmos e agirmos para contribuir de forma expressiva a favor da mudança e melhoria de nossas vida."
A coleção, batizada de "A Rua é Noiz", promete agradar os fãs da marca, que apresentou três coleções na SPFW, e também os admiradores das músicas de Emicida. A camiseta "I love quebrada", um dos símbolos de sua carreira, ganhou uma nova versão e a letra de "Triunfo", virou estampa.
A LAB é a marca dos irmãos Emicida, no centro, e Evandro Fióti, à direita Crédito: Hick Duarte/C
A coleção conta com peças masculinas e femininas, como tops cropped e vestidos, além de bonés, jaquetas e outros acessórios para ambos. Outro destaque são as camisetas que também estão disponíveis em modelagens plus-size, uma das características da LAB.
A coleção "A Rua é Noiz" estará à venda a partir do dia 24 de julho em 80 lojas da C&A selecionadas e também no e-commerce.

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