Marca do rapper Emicida faz coleção com loja brasileira

Peças da colaboração com da LAB com a C Crédito: Hick Duarte/C

A LAB, marca dos músicos irmãos Emicida e Fióti, fará uma coleção em parceria com a C&A. A história da grife e a estética de rua foram o ponto de partida da linha, além de um texto escrito pelo próprio rapper: "A rua é a verdade, a vida, as veias e artérias de um mundo confuso e em processo de autodestruição contínuo, porém nós estamos nas ruas e cabe a nós pensarmos e agirmos para contribuir de forma expressiva a favor da mudança e melhoria de nossas vida."

A coleção, batizada de "A Rua é Noiz", promete agradar os fãs da marca, que apresentou três coleções na SPFW, e também os admiradores das músicas de Emicida. A camiseta "I love quebrada", um dos símbolos de sua carreira, ganhou uma nova versão e a letra de "Triunfo", virou estampa.

A LAB é a marca dos irmãos Emicida, no centro, e Evandro Fióti, à direita Crédito: Hick Duarte/C

A coleção conta com peças masculinas e femininas, como tops cropped e vestidos, além de bonés, jaquetas e outros acessórios para ambos. Outro destaque são as camisetas que também estão disponíveis em modelagens plus-size, uma das características da LAB.