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TELEVISÃO

Mara Maravilha estreia como jurada do 'Programa do Ratinho'

Apresentadora estava há dois meses na geladeira após deixar Fofocalizando
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 16:06

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 16:06

Os apresentadores Mara Maravilha e Ratinho Crédito: Divulgação/SBT
A saída de Mara Maravilha do programa "Fofocalizando", do SBT, aconteceu em agosto. Desde então, o futuro da apresentadora dentro da emissora era incerto. Na noite desta segunda-feira, 8, ela apareceu como jurada do "Programa do Ratinho".
Mara será uma das juradas do quadro "Dez ou Mil". "Contratamos a preço de ouro a nossa nova jurada. Tá aí uma moça que não gosta muito de confusão", anunciou Ratinho durante a chegada dela ao palco.
Mara teve de lidar com ex-colegas de Fofocalizando, como Décio Piccinini e Leão Lobo. E não perdeu oportunidade para provocá-los. "O Leão Lobo é contraditório, vou falar a verdade", declarou Mara ao comentar a nota dada pelo colega a um participante do quadro.
Ambos deram a mesma nota ao artista, mas Leão Lobo fez algumas críticas. Em outro momento, o jurado devolveu: "Ah, quem fala de incoerência aqui", apontou Leão ao mencionar que Mara agia da mesma forma.
A escolha de Mara Maravilha para o corpo de jurados do "Programa do Ratinho" foi proposital e tem o objetivo de gerar mais polêmica e, consequentemente, audiência ao quadro.

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