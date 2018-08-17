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POLÊMICA

Mara Maravilha é afastada do 'Fofocalizando' pelo SBT

Apresentadora não fará mais parte da atração, mas segue contratada pela emissora

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 20:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 20:20
Mara Maravilha Crédito: YouTube / @Fofocalizando
A apresentadora Mara Maravilha não participará mais do programa Fofocalizando, informou o SBT em comunicado enviado à imprensa na tarde desta sexta-feira, 17.
De acordo com a emissora, a decisão foi tomada em comum acordo entre Mara e a direção do SBT, e ela continuará como contratada da emissora para futuros projetos.
Mara, que dividia o Fofocalizando com Leo Dias, Lívia Andrade, Leão Lobo, Mamma Bruschetta e Décio Piccinini ficou conhecida por se envolver em polêmicas com os colegas.
Livia Andrade, por exemplo, fala abertamente sobre a rixa que há entre elas. Na última semana, Mara chegou a discutir com Leo Dias no ar após o jornalista ter se equivocado ao dar uma notícia envolvendo um dos cachorros do casal Belo e Gracyanne Barbosa.
Confira a íntegra do comunicado enviado pelo SBT:
"Mara Maravilha e a direção do SBT, em comum acordo, decidiram que a apresentadora não fará mais parte do programa Fofocalizando. A artista permanece como contratada da emissora e aguarda novos projetos."

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