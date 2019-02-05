Home
>
Famosos
>
Mangueirense, Alcione aceita convite para desfilar pela Portela

Mangueirense, Alcione aceita convite para desfilar pela Portela

A canção da Portela feita para o desfie de 2019 venceu a eleição de melhor enredo promovida pelo Observatório de Carnaval da Universidade Federal do Rio de Janeiro