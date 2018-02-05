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Malvino Salvador e Kyra Gracie viram donos de academia

Local será uma espécie de 'academia butique', com serviços como aluguel de quimonos, brinquedoteca e café
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 18:08

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 18:08

Malvino Salvador e Kyra Gracie Crédito: Divulgação/TV Globo
Kyra Gracie e Malvino Salvador resolveram abrir uma academia. Com foco nas mulheres e nas crianças, o Gracie Kore, localizado na Barra da Tijuca, no Rio, será uma espécie de academia butique, com serviços como aluguel de quimonos, brinquedoteca e café.
Segundo o jornal "O Globo", além dos treinos, o centro terá cursos temporários, com temas como empoderamento feminino aliado à prática de defesa pessoal e antibullying para crianças, com o acompanhamento de psicólogos. O próprio relatou ao jornal que o primeiro bullying que sofreu foi por volta dos 5 anos, ainda em Manaus.
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"Tinha um menino que era amigo de um fortão e mexia comigo. Mais tarde, aconteceu novamente. Acho que reagi porque fazia judô, mas não precisei nem brigar", contou à publicação.
Em cartaz com a peça Boca de Ouro, no Teatro Sesc Ginástico, e gravando a próxima novela das 18h , Orgulho e Paixão, Malvino conta que dá para fazer tudo e deixar a família ainda mais unida com o novo empreendimento: "A academia fica perto da nossa casa, para que possamos levar nossas filhas e incluí-las nessa nossa rotina. A ideia é estimular outras famílias a fazerem o mesmo", diz Malvino, que também é pai de Sofia, fruto de outro relacionamento, e não descarta mais filhos.

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