Malvino Salvador e Kyra Gracie viram donos de academia

Malvino Salvador e Kyra Gracie Crédito: Divulgação/TV Globo

Kyra Gracie e Malvino Salvador resolveram abrir uma academia. Com foco nas mulheres e nas crianças, o Gracie Kore, localizado na Barra da Tijuca, no Rio, será uma espécie de academia butique, com serviços como aluguel de quimonos, brinquedoteca e café.

Segundo o jornal "O Globo", além dos treinos, o centro terá cursos temporários, com temas como empoderamento feminino aliado à prática de defesa pessoal e antibullying para crianças, com o acompanhamento de psicólogos. O próprio relatou ao jornal que o primeiro bullying que sofreu foi por volta dos 5 anos, ainda em Manaus.

"Tinha um menino que era amigo de um fortão e mexia comigo. Mais tarde, aconteceu novamente. Acho que reagi porque fazia judô, mas não precisei nem brigar", contou à publicação.