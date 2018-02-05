Malvino Salvador e Kyra Gracie viram donos de academia

Kyra Gracie e Malvino Salvador resolveram abrir uma academia. Com foco nas mulheres e nas crianças, o Gracie Kore, localizado na Barra da Tijuca, no Rio, será uma espécie de academia butique, com serviços como aluguel de quimonos, brinquedoteca e café.
Segundo o jornal "O Globo", além dos treinos, o centro terá cursos temporários, com temas como empoderamento feminino aliado à prática de defesa pessoal e antibullying para crianças, com o acompanhamento de psicólogos. O próprio relatou ao jornal que o primeiro bullying que sofreu foi por volta dos 5 anos, ainda em Manaus.
"Tinha um menino que era amigo de um fortão e mexia comigo. Mais tarde, aconteceu novamente. Acho que reagi porque fazia judô, mas não precisei nem brigar", contou à publicação.
Em cartaz com a peça Boca de Ouro, no Teatro Sesc Ginástico, e gravando a próxima novela das 18h , Orgulho e Paixão, Malvino conta que dá para fazer tudo e deixar a família ainda mais unida com o novo empreendimento: "A academia fica perto da nossa casa, para que possamos levar nossas filhas e incluí-las nessa nossa rotina. A ideia é estimular outras famílias a fazerem o mesmo", diz Malvino, que também é pai de Sofia, fruto de outro relacionamento, e não descarta mais filhos.