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Maisa Silva terá talk show semanal na TV a partir de março

Com quase 20 milhões de seguidores no Instagram, Maisa tornou-se recentemente a adolescente mais seguida do mundo no Instagram

Publicado em 

07 fev 2019 às 12:05

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 12:05

Crédito: Reprodução/Instagram @maisa
A atriz e apresentadora Maisa Silva terá um talk show semanal no SBT. A informação foi divulgada na tarde desta terça-feira pela emissora, que ainda não deu detalhes sobre o "Maisera", nome do novo programa, que vai estrear em março.
"A estrela, conhecida por sua irreverência e espontaneidade, terá um talk show semanal. O público pode esperar por entrevistas interessantes e divertidas com o carisma que é uma das marcas da adolescente", diz a emissora em nota.
Maisa passou por outros programas da casa como 'Bom Dia & cia.', 'Sábado Animado', além de atuar em novelas como 'Carrossel' e 'Carinha de Anjo'.
Recentemente a artista movimentou as redes sociais ao ser flagrada ajudando um garçom a tirar o pedido de um grupo de turistas estrangeiros. O atendente, que não fala inglês, não conseguia se comunicar com os clientes.
Com quase 20 milhões de seguidores no Instagram, Maisa tornou-se recentemente a adolescente mais seguida do mundo no Instagram.

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