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Significado

Maisa Silva explica aliança de R$ 4.750 que ganhou do namorado

Anel de compromisso é formado por camadas de ouro branco, vermelho e rosa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 15:16

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 15:16

Maisa Silva e o namorado, Nicholas Arashiro Crédito: Reprodução/Instagram/maisa
A apresentadora Maisa Silva, 17, disse que não ia dividir detalhes, mas como os fãs não param de perguntar, ela revelou que recebeu sim uma aliança de compromisso de seu namorado, Nicholas Arashiro.
Com a foto de um exemplar da Cartier, ela publicou o texto:  "O Nick deu o presente mais especial de todos pra mim... O significado mais lindo", disse ela.

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Ela explicou que a aliança formada por anéis de ouro branco, vermelho e rosa significa a união do amor, fidelidade e amizade. "Isso é o que a gente significa um pro outro. Sempre foi e sempre será."
Logo as brincadeiras começaram ao citar que o "significado" maior da aliança era o seu valor. O modelo da marca Cartier custa R$ 4.750, conforme confirma a assessoria de imprensa da marca. 
Anel Trinity da Cartier Crédito: Divulgação
Além de seu programa no SBT, Maisa Silva usa suas redes sociais para anunciar produtos de moda e beleza. No mês passado, ela chegou a ser convidada no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, para fazer propaganda de uma linha para cabelos da Pantene. 
Maisa esteve em cartaz nos cinemas com o longa "Ela Disse, Ele Disse".

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