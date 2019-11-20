Maisa Silva explica aliança de R$ 4.750 que ganhou do namorado

Maisa Silva e o namorado, Nicholas Arashiro Crédito: Reprodução/Instagram/maisa

A apresentadora Maisa Silva, 17, disse que não ia dividir detalhes, mas como os fãs não param de perguntar, ela revelou que recebeu sim uma aliança de compromisso de seu namorado, Nicholas Arashiro.

Com a foto de um exemplar da Cartier, ela publicou o texto: "O Nick deu o presente mais especial de todos pra mim... O significado mais lindo", disse ela.

Ela explicou que a aliança formada por anéis de ouro branco, vermelho e rosa significa a união do amor, fidelidade e amizade. "Isso é o que a gente significa um pro outro. Sempre foi e sempre será."

Caramba n sabia q vcs iam ficar tão curiosos kkkk eu n gosto de ficar postando essas coisas mas só pra vcs n me matarem de mention..

Cada um dos anéis tem um significado que são: amor, fidelidade e amizade. Isso é o que a gente significa um pro outro. Sempre foi e sempre será. pic.twitter.com/zYYP5RW2w7 — +a (@maisa) 18 de novembro de 2019

Logo as brincadeiras começaram ao citar que o "significado" maior da aliança era o seu valor. O modelo da marca Cartier custa R$ 4.750, conforme confirma a assessoria de imprensa da marca.

Anel Trinity da Cartier Crédito: Divulgação

Além de seu programa no SBT, Maisa Silva usa suas redes sociais para anunciar produtos de moda e beleza. No mês passado, ela chegou a ser convidada no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, para fazer propaganda de uma linha para cabelos da Pantene.