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Deu ruim

Mãe de filho de Alexandre Frota diz que vai processá-lo

Depois de retrucar o ataque do filho Mayã, Frota agora será processado por Samantha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2018 às 13:07

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 13:07

Mayã Frota surgiu criticando o pai, Alexandre Frota. O ex-ator pornô rebateu o filho. Agora, Samantha Gondim, a mãe do jovem, quer processar o ex nas varas cível e criminal. Segundo a advogada Juliana Zappalá Bissol, que cuida do caso, Samantha entrará com dois processos na Justiça. 
Mayã Frota e a mãe, Samantha Gondim, moram na Bélgica Crédito: Reprodução/Instagram
Segundo o jornal Extra, injúria, difamação e porte de drogas são apenas algumas das infrações nas quais Alexandre Frota pode ser enquadrado. No texto que publicou em seu perfil no Facebook, no qual rebate as acusações do filho, de abandono e não pagamento de pensão, ele deixa claro que fez sexo e consumiu drogas com Samantha num hotel de Brasília.
Ela (Samantha) tinha 16 anos na época. Não trabalhava e nem poderia trabalhar como bartender como afirma o senhor Alexandre Frota. Não foi apenas uma relação. Os dois tiveram um envolvimento, explica a advogada, completando: Tomaremos todas as medidas cabíveis na Justiça.
Outros três processos já existem contra Frota abertos em nome de Mayã. Um deles pedindo a pensão alimentícia. Pelos cálculos da Justiça, ele já deve cerca de R$ 60 mil ao filho que teve com Samantha e um pedido de prisão já foi expedido.

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