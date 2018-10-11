Mãe de filho de Alexandre Frota diz que vai processá-lo

Mayã Frota surgiu criticando o pai, Alexandre Frota. O ex-ator pornô rebateu o filho. Agora, Samantha Gondim, a mãe do jovem, quer processar o ex nas varas cível e criminal. Segundo a advogada Juliana Zappalá Bissol, que cuida do caso, Samantha entrará com dois processos na Justiça.

Mayã Frota e a mãe, Samantha Gondim, moram na Bélgica Crédito: Reprodução/Instagram

Segundo o jornal Extra, injúria, difamação e porte de drogas são apenas algumas das infrações nas quais Alexandre Frota pode ser enquadrado. No texto que publicou em seu perfil no Facebook, no qual rebate as acusações do filho, de abandono e não pagamento de pensão, ele deixa claro que fez sexo e consumiu drogas com Samantha num hotel de Brasília.

Ela (Samantha) tinha 16 anos na época. Não trabalhava e nem poderia trabalhar como bartender como afirma o senhor Alexandre Frota. Não foi apenas uma relação. Os dois tiveram um envolvimento, explica a advogada, completando: Tomaremos todas as medidas cabíveis na Justiça.