Madonna critica incêndios na Amazônia: "Devastação para o Brasil"

Cantora se juntou ao time de artistas que está indo às redes sociais pedir ao presidente Jair Bolsonaro que intervenha e faça alguma coisa para parar com as queimadas na Amazônia