Machika, com Anitta e J. Balvin, é apontada como tema da Copa do Mundo

Crédito: Reprodução/Instagram

As redes sociais voltaram a especular sobre a possibilidade de Anitta soltar a voz na abertura da Copa do Mundo de 2018. Nesta sexta-feira, o colombiano J. Balvin lançou o clipe da canção “Machika” , que já vinha sendo apontada como suposto tema do campeonato mundial de futebol.

No vídeo de divulgação da música que tem a participação da carioca, bandeiras de diversos países aparecem hasteadas num cenário apocalíptico, incluindo a da Rússia, o país sede dos próximos jogos. Mais um motivo para especulações dos fãs. Será que é um aviso de que o Brasil vai ganhar a Copa?, brincou um usuário do Twitter. Durante toda a manhã desta sexta-feira, o assunto é o tema mais comentado no microblog.

"Machika" é a terceira parceria de Anitta com J. Balvin. Antes, a dupla havia produzido as músicas "Ginza" e "Downtown". Em 2017, o colombiano ganhou projeção internacional com a repercussão da música "Mi Gente", que chegou a ganhar um remix de Beyoncé.