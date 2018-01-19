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2018

Machika, com Anitta e J. Balvin, é apontada como tema da Copa do Mundo

O colombiano J. Balvin lançou o clipe da canção 'Machika', que já vinha sendo apontada como suposto tema do campeonato mundial de futebol
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 15:29

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 15:29

Crédito: Reprodução/Instagram
As redes sociais voltaram a especular sobre a possibilidade de Anitta soltar a voz na abertura da Copa do Mundo de 2018. Nesta sexta-feira, o colombiano J. Balvin lançou o clipe da canção Machika, que já vinha sendo apontada como suposto tema do campeonato mundial de futebol.
No vídeo de divulgação da música que tem a participação da carioca, bandeiras de diversos países aparecem hasteadas num cenário apocalíptico, incluindo a da Rússia, o país sede dos próximos jogos. Mais um motivo para especulações dos fãs. Será que é um aviso de que o Brasil vai ganhar a Copa?, brincou um usuário do Twitter. Durante toda a manhã desta sexta-feira, o assunto é o tema mais comentado no microblog.
"Machika" é a terceira parceria de Anitta com J. Balvin. Antes, a dupla havia produzido as músicas "Ginza" e "Downtown". Em 2017, o colombiano ganhou projeção internacional com a repercussão da música "Mi Gente", que chegou a ganhar um remix de Beyoncé.
Como em "Downtown", Anitta canta apenas em espanhol na canção "Machika". Com clara inspiração no filme "Mad Max", o clipe se passa numa área que simula o fim do mundo. A produção "Anabelle" também é citada nas letras. "Represente sua bandeira / Minha música é a nova era / Ouvem minha canção em todos os lugares / Machuca do tanto que queima", diz um dos trechos da composição.

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