Lulu Santos vai com o namorado a show do capixaba Silva

Clebson Teixeira, Silva e Lulu Santos: durante apresentação do cantor capixaba em Belo Horizonte Crédito: Reprodução/Instagram @lulusantosoficial

Lulu Santos viveu mais um fim de semana romântico ao lado do namorado, Clebson Teixeira. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, os dois foram assistir ao show do cantor Silva, autor de vários sucessos românticos.

Lulu e Clebson posaram ao lado do capixaba e, em postagem nas redes sociais, Lulu escreveu: "Existe amor em BH".

O técnico do The Voice Brasil, da Globo, assumiu publicamente seu romance com o baiano Clebson em julho deste ano e chegou até a fazer música em homenagem ao eleito, chamada "Hoje em Dia".