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Em Belo Horizonte

Lulu Santos vai com o namorado a show do capixaba Silva

Depois da apresentação, Lulu e Clebson foram tietar o cantor capixaba e postaram foto com Silva no camarim

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 12:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 12:46
Clebson Teixeira, Silva e Lulu Santos: durante apresentação do cantor capixaba em Belo Horizonte Crédito: Reprodução/Instagram @lulusantosoficial
Lulu Santos viveu mais um fim de semana romântico ao lado do namorado, Clebson Teixeira. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, os dois foram assistir ao show do cantor Silva, autor de vários sucessos românticos. 
Lulu e Clebson posaram ao lado do capixaba e, em postagem nas redes sociais, Lulu escreveu: "Existe amor em BH". 
O técnico do The Voice Brasil, da Globo, assumiu publicamente seu romance com o baiano Clebson em julho deste ano e chegou até a fazer música em homenagem ao eleito, chamada "Hoje em Dia". 
 

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