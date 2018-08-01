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Lulu Santos compõe música sobre repercussão de seu namoro

Músico divulgou parte de Hoje em dia no seu Instagram

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 01:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 01:57
Clebson Teixeira, de 26 anos, é o novo namorado de Lulu Santos, de 65 anos Crédito: Reprodução/Instagram @lulusantosoficial
O cantor Lulu Santos, 65, compôs uma nova música para celebrar seu namoro com Clebson Teixeira e sua repercussão positiva nas redes sociais. Na última segunda-feira, 30, ele publicou um vídeo no Instagram em que canta parte da canção intitulada Hoje em Dia, enquanto toca a guitarra. Na legenda, postou a letra com alguns versos a mais.
"O nosso amor virou notícia / Ganhou a capa do jornal / Depois quebrou a internet / Viralizou geral", cantou e escreveu Lulu, fazendo referência à divulgação de seu namoro com o modelo baiano Clebson Teixeira, 26, na semana passada, que, segundo ele, tem sido bem aceito pelos fãs do músico.
Em um dos versos, ele revela a surpresa do casal pelo alcance da notícia de seu namoro. "A gente ficou assistindo / Sem conseguir acreditar / Que interessa a tantas vidas / A nossa particular".
Ele ainda comparou a boa recepção do anúncio pela maioria do público com a rejeição por uma pequena parcela. "A maior parte só deu força / Chegou pra se regozijar / Numa torrente de amor / Exemplar", escreveu, antes de completar: "A outra parte, você sabe, é bem mais rudimentar/Inveja é mesmo uma m***/Não conseguimos lidar".

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