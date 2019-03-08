Home
>
Famosos
>
Luiza Brunet posta capa de A GAZETA sobre agressões no Dia da Mulher

Luiza Brunet posta capa de A GAZETA sobre agressões no Dia da Mulher

Jornal trouxe reportagem especial sobre agressões à mulher e a luta que o sexo forte trava contra o preconceito

Imagem de perfil de Pedro Permuy

Pedro Permuy

Repórter do Divirta-se / [email protected]

Publicado em 8 de março de 2019 às 17:16

 - Atualizado há 6 anos

Luiza Brunet compartilha capa do  jornal A GAZETA Crédito: Montagem Gazeta Online

"Elas decidiram lutar" foi a manchete que o jornal A GAZETA trouxe neste dia 8 de março de 2019, no Dia Internacional da Mulher. Quem compartilhou a capa da publicação foi a atriz Luiza Brunet, que em 2016 foi vítima de agressão vinda de seu ex-marido, o empresário Lírio Parisotto, em uma viagem que fizeram a Nova York.

Recomendado para você

Atores divulgaram novidade em sua conta no Instagram neste sábado (13)

Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam nascimento de Clara, primeira filha do casal

Seu primeiro destaque foi no filme 'Leis da Gravidade', de 1992

Morre o ator Peter Greene, que foi vilão de 'Pulp Fiction' e 'O Máskara', aos 60 anos

Influenciadora se divorciou, engatou novo namoro, depôs no Senado e termina o ano sambando

Da CPI à Sapucaí, com escala em Madri: o ano de Virginia Fonseca

> Elaine Caparroz: "Quando vi as fotos de Jane fiquei transtornada"

No post, Luiza publicou a reportagem especial completa, com cinco páginas. A matéria foi uma produção das jornalistas Geizy Gomes, Beatriz Caliman, Vilmara Fernandes, Laila Magesk, Laís Magesky e Natalia Bourguignon.

"Precisamos que a sociedade se envolva. É nosso dever e nossa salvação"

Luiza Brunet

Atriz e modelo

A reportagem trouxe a história da capixaba Jane Cherubim, que foi agredida e largada em uma estrada de Dores do Rio Preto, no Espírito Santo. Na capa, A GAZETA relembrou o caso da paisagista Elaine Caparroz, com uma entrevista exclusiva com a vítima, falando do episódio que sofreu em um encontro.

> Jane Cherubim: "Era tratada como uma rosa e depois fui espancada"

Cinco horas depois de publicado, o post já somava mais de 4,4 mil reações e dezenas de milhares de comentários. 

Além de A GAZETA, que foi a primeira foto da galeria postada por Luiza, a atriz publicou capa e matéria da Folha de S. Paulo e print do site Globo.com.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

elaine caparroz jane cherubim

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais