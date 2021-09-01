Luiza Ambiel é socorrida por ambulância em reality da Record

Luiza Ambiel Crédito: Reprodução/Instagram @luizaambieloficial

Luiza Ambiel passou por maus bocados ao participar do reality "Famosas em Apuros", que vai ao ar no próximo domingo (5), na RecordTV. Em entrevista ao colunista Leo Dias, a musa da Banheira do Gugu disse que passou mal e teve que ser socorrida por uma ambulância.

“Na terceira prova tivemos que pegar camarão em alto mar", incia Luiza. "Minha labirintite atacou, fiquei muito mal. Quando saí do barco eu não vi mais nada, desmaiei. Quando cheguei na praia já tinha ambulância, médico, Fui muito bem socorrida. Eu tenho pressão baixa e estava com a pressão 17. Tive que tomar injeção", detalhou ao colunista.

Luiza que participou da última edição de "A Fazenda" conta que este foi o reality mais difícil de sua vida. "No final deu certo, graças a Deus, consegui cumprir as três provas", finalizou.