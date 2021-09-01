Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Luiza Ambiel é socorrida por ambulância em reality da Record

Segundo Leo Dias, Luiza participafa do "Famosos em Apuros", novo quadro do programa de Rodrigo Faro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2021 às 13:38

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 13:38

A atriz Luiza Ambiel
Luiza Ambiel Crédito: Reprodução/Instagram @luizaambieloficial
Luiza Ambiel passou por maus bocados ao participar do reality "Famosas em Apuros", que vai ao ar no próximo domingo (5), na RecordTV. Em entrevista ao colunista Leo Dias, a musa da Banheira do Gugu disse que passou mal e teve que ser socorrida por uma ambulância.
“Na terceira prova tivemos que pegar camarão em alto mar", incia Luiza. "Minha labirintite atacou, fiquei muito mal. Quando saí do barco eu não vi mais nada, desmaiei. Quando cheguei na praia já tinha ambulância, médico, Fui muito bem socorrida. Eu tenho pressão baixa e estava com a pressão 17. Tive que tomar injeção", detalhou ao colunista.
Luiza que participou da última edição de "A Fazenda" conta que este foi o reality mais difícil de sua vida. "No final deu certo, graças a Deus, consegui cumprir as três provas", finalizou.
Segundo Daniel Castro, do Notícias da TV, "Famosas em Apuros é uma mistura de Simple Life com Mulheres Ricas e No Limite, colocando três celebridades para enfrentarem alguns apuros em provas e situações pouco convencionais". Além de Luiza, Adriana Bombom e Li Martins concorrem a um prêmio em dinheiro que será entregue por Rodrigo Faro.

Veja Também

Xuxa Meneghel será jurada de uma das atrações do 'Domingão do Huck'

Will Smith anuncia protagonista do reboot de 'Um Maluco no Pedaço'

Cuscuz sem consistência no MasterChef provoca eliminação de André

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Luiza Ambiel Reality show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empregada doméstica é presa por furtar apartamento de luxo na Mata da Praia
Imagem de destaque
Santa Teresa registra 13,8°C e bate recorde de frio do outono no ES
Imagem de destaque
10 itens essenciais que toda casa com gato deve ter

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados