Will Smith anuncia protagonista do reboot de 'Um Maluco no Pedaço'

Will Smith anuncia Jabari Banks como novo protagonista de 'Um Maluco no Pedaço' Crédito: Reprodução/Youtube

Uma das séries de maior sucesso na TV, "Um Maluco no Pedaço" está mais próxima de ter o seu reboot lançado. Will Smith, que viveu o protagonista na produção que foi ao ar de 1990 a 1996, na TV americana, anunciou quem vai viver o personagem no remake, que terá sua assinatura na produção.

E o anúncio pegou até o escolhido de surpresa. Em vídeo publicado no Youtube, Will Smith surpreende Jabari Banks com a notícia: "É um prazer conhecer você e do fundo do coração quero te parabenizar, você ganhou o papel de Will em Bel-Air [nome original da nova série, em inglês]", diz o ator.

Jabari tem semelhanças com o papel. Além de ter o mesmo nome da família de Will na série, ele nasceu na Filadélfia, assim como o personagem. “Meu pai me mandou uma notícia sobre a série e falou ‘você devia fazer’. Eu falei ‘pai, não é assim que audições funcionam. Mas duas semanas depois, meu agente me ligou e eu sabia que era o certo para mim”, explicou no vídeo como se candidatou para a produção.