Cuscuz sem consistência no MasterChef provoca eliminação de André

O administrador André, eliminado do MasterChef Brasil Crédito: Band

Uma receita de cuscuz desaprovada pelos jurados foi a causa da eliminação do administrador André, 32, do MasterChef Brasil (Band) na noite desta terça-feira (31). Faltou hidratação, consistência, tempero e tempo no vapor para o prato do participante, que já havia sido salvo duas vezes pelos outros competidores e disse que recusaria a terceira chance.

"Não queria ficar sempre sendo salvo e fraco", disse. Foi a quinta vez que André esteve entre os candidatos que poderiam ser eliminados e isso o deixou desanimado ao longo da competição. Apesar disso, ele mantém o sonho de empreender no setor gastronômico.

A chef Helena Rizzo, uma das juradas do programa, deu aula de cuscuz antes da prova eliminatória, para inspirar os concorrentes. O melhor prato da noite foi o do professor de teatro e ator Márcio, 52. A prova teve pouco mais de uma hora de duração.

AI, MEU CORAÇÃO! 🥵



O cuscuz parece ser um ingrediente simples, mas tem seus truques de preparo. André e Amanda deslizaram nos detalhes importantes – e agora fica a dúvida: quem vai ser o eliminado da noite?



Vem ver! 🔥#MasterChefBR@BandTV pic.twitter.com/gPiQVJuJD9 — MasterChef Brasil (@masterchefbr) September 1, 2021

Os pilotos Cacá Bueno e Nelson Piquet Júnior foram os convidados de uma disputa em que os participantes testaram seus talentos em cinco rounds culinários, com provas de corte, emulsão, desossa, modelagem e filetagem.

Depois de uma temporada com novos concorrentes toda semana, o MasterChef retornou às origens. Esta oitava temporada começou com 23 participantes, um eliminado por semana e um único vencedor, que ganhará um prêmio de R$ 300 mil.

Dois participantes da edição infantil realizada em 2015, o MasterChef Júnior, participam: Daphne e Eduardo. Além disso, Heitor, Juliana A. e Renato, que participaram no ano passado (em que a cada semana todo o elenco era trocado), também estão de volta.