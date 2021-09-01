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Veja a eliminação

Cuscuz sem consistência no MasterChef provoca eliminação de André

A chef Helena Rizzo deu aula sobre o prato aos participantes do reality
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 set 2021 às 10:45

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 10:45

O administrador André, eliminado do MasterChef Brasil
O administrador André, eliminado do MasterChef Brasil Crédito: Band
Uma receita de cuscuz desaprovada pelos jurados foi a causa da eliminação do administrador André, 32, do MasterChef Brasil (Band) na noite desta terça-feira (31). Faltou hidratação, consistência, tempero e tempo no vapor para o prato do participante, que já havia sido salvo duas vezes pelos outros competidores e disse que recusaria a terceira chance.
"Não queria ficar sempre sendo salvo e fraco", disse. Foi a quinta vez que André esteve entre os candidatos que poderiam ser eliminados e isso o deixou desanimado ao longo da competição. Apesar disso, ele mantém o sonho de empreender no setor gastronômico.
A chef Helena Rizzo, uma das juradas do programa, deu aula de cuscuz antes da prova eliminatória, para inspirar os concorrentes. O melhor prato da noite foi o do professor de teatro e ator Márcio, 52. A prova teve pouco mais de uma hora de duração.
Os pilotos Cacá Bueno e Nelson Piquet Júnior foram os convidados de uma disputa em que os participantes testaram seus talentos em cinco rounds culinários, com provas de corte, emulsão, desossa, modelagem e filetagem.
Depois de uma temporada com novos concorrentes toda semana, o MasterChef retornou às origens. Esta oitava temporada começou com 23 participantes, um eliminado por semana e um único vencedor, que ganhará um prêmio de R$ 300 mil.
Dois participantes da edição infantil realizada em 2015, o MasterChef Júnior, participam: Daphne e Eduardo. Além disso, Heitor, Juliana A. e Renato, que participaram no ano passado (em que a cada semana todo o elenco era trocado), também estão de volta.
Outro destaque é o nome de Isabella Scherer, 25, conhecida como atriz em produções como "Malhação - Viva a Diferença" (Globo), na qual viveu a personagem Clara. Ela é filha do ex-nadador Fernando Scherer, 46, e ex-namorada de Fiuk, 30.

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