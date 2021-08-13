Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Deu ruim

Atriz participante do MasterChef México que nega vacina é internada com Covid

Patricia Navidad chegou a dizer que vacina a transformaria em zumbi

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 14:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 ago 2021 às 14:51
A atriz mexicana Patricia Navidad no Masterchef México
A atriz mexicana Patricia Navidad no Masterchef México Crédito: Reprodução
A atriz mexicana Patricia Navidad, que participava da edição do MasterChef do país voltada às celebridades, teve de deixar a competição para ser internada por complicações da Covid-19.
Segundo a versão espanhola da revista People, Patricia é uma negacionista que já chegou a dizer que a vacina "tornaria as pessoas zumbis".
Ela foi internada após um surto nos bastidores da emissora com problemas respiratórios, mal-estar e baixa oxigenação. Segundo o último boletim médico divulgado, o estado dela era grave, mas estável.
A atriz de 48 anos costumava disseminar fake news pelas redes sociais e duvidar da eficácia do imunizante e do uso de máscaras.
Segundo o site Hitc, ela também já espalhou que vírus teria sido criado por farmacêuticos e pela elite para controlar as massas. Depois de tantas polêmicas, o Twitter suspendeu sua conta em janeiro de 2021 por compartilhar informações falsas.

Veja Também

Sepultamento de Tarcísio Meira será restrito aos familiares

Arte em luto: celebridades que morreram vítimas da Covid-19

Felipe Neto está com Covid: "Faço exames semanais e hoje veio o positivo"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados