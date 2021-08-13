Atriz participante do MasterChef México que nega vacina é internada com Covid

A atriz mexicana Patricia Navidad, que participava da edição do MasterChef do país voltada às celebridades, teve de deixar a competição para ser internada por complicações da Covid-19.
Segundo a versão espanhola da revista People, Patricia é uma negacionista que já chegou a dizer que a vacina "tornaria as pessoas zumbis".
Ela foi internada após um surto nos bastidores da emissora com problemas respiratórios, mal-estar e baixa oxigenação. Segundo o último boletim médico divulgado, o estado dela era grave, mas estável.
A atriz de 48 anos costumava disseminar fake news pelas redes sociais e duvidar da eficácia do imunizante e do uso de máscaras.
Segundo o site Hitc, ela também já espalhou que vírus teria sido criado por farmacêuticos e pela elite para controlar as massas. Depois de tantas polêmicas, o Twitter suspendeu sua conta em janeiro de 2021 por compartilhar informações falsas.