Atriz participante do MasterChef México que nega vacina é internada com Covid

A atriz mexicana Patricia Navidad no Masterchef México Crédito: Reprodução

A atriz mexicana Patricia Navidad, que participava da edição do MasterChef do país voltada às celebridades, teve de deixar a competição para ser internada por complicações da Covid-19.

Segundo a versão espanhola da revista People, Patricia é uma negacionista que já chegou a dizer que a vacina "tornaria as pessoas zumbis".

Ela foi internada após um surto nos bastidores da emissora com problemas respiratórios, mal-estar e baixa oxigenação. Segundo o último boletim médico divulgado, o estado dela era grave, mas estável.

A atriz de 48 anos costumava disseminar fake news pelas redes sociais e duvidar da eficácia do imunizante e do uso de máscaras.