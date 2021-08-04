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Antônio é eliminado do Masterchef ao errar em receita de Fogaça

Analista de marketing não conseguiu reproduzir prato criado pelo chef Henrique Fogaça em homenagem ao pai, João Fogaça, e deixou a competição

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 16:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 ago 2021 às 16:21
Em clima de comemoração pelo Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (8), João Fogaça, 79, pai do chef Henrique Fogaça, fez uma visita à gravação do MasterChef (Band) exibido nesta terça-feira (3) e surpreendeu o jurado e os competidores do programa.
"Pegaram de calça curta", disse Fogaça ao contar que não sabia sobre a participação especial do pai. A apresentadora Ana Paula Padrão chorou de emoção com o encontro e contou sentir saudades do pai, que morreu em 2019.
Participante Antonio se despede do talent show “MasterChef Brasil”
Antônio, de 23 anos, é analista de marketing  Crédito: Carlos Reinis/Band
O prato escolhido para a prova de eliminação do quinto episódio foi uma homenagem a João: peixe acompanhado de purê de cará com um toque de espumante, vinagrete de banana e azeite de coentro e bacon.
A receita faz parte das recordações de Fogaça sobre a convivência com o pai, que aproveitou a participação no programa para elogiar o filho e dizer que tem orgulho dele.

BERLINDA

O analista de marketing Antônio, 23, foi o eliminado após ser considerado o participante com mais dificuldade para reproduzir o prato apresentado pelo chef. O alagoano ficou na berlinda ao lado de uma de suas amigas na competição, a administradora Helena, 43.
Helena, aliás, foi um dos destaques do reality pela "bronca" que levou de Fogaça durante a apresentação de sua versão do peixe. "A única coisa boa do seu prato é a manteiga, que não foi você que fez", ele disse.
Antes, a administradora havia discordado do chef sobre a preparação de peixes, o que chamou a atenção nas redes sociais pela postura questionadora da participante.

CONVIDADOS

Além do pai de Fogaça, o episódio desta semana contou com as presenças dos cantores Naiara Azevedo e Fabiano Menotti. Os dois participaram da preparação do churrasco feito pelos competidores na fase classificatória do programa.
Depois de uma temporada com novos concorrentes toda semana, o MasterChef retornou às origens. Esta oitava temporada começou com 23 participantes, um eliminado por semana e um único vencedor, que ganhará um prêmio de R$ 300 mil.

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