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POLÊMICA

Luísa Sonza tem foto nua publicada em rede social após invasão

Cantora recebeu apoio e disse que o responsável pelo vazamento não a atingiu

Publicado em 

03 fev 2019 às 13:39

Publicado em 03 de Fevereiro de 2019 às 13:39

03/02/2019 - Luísa Sonza tem foto nua publicada em rede social após invasão Crédito: Reprodução Instagram/luisasonza
A cantora Luísa Sonza, 20, teve uma foto íntima, em que aparece nua, publicada no recurso Storie do Instagram na manhã deste domingo (3). Após ser alertada por amigos e internautas, a artista apagou a imagem e afirmou que teve problemas para acessar sua conta na noite anterior. Luísa Sonza também disse quem quem vazou a foto "não a atingiu como gostaria."
"Acordei com todo mundo me ligando desesperadamente. Eu não estava entendendo. [...] Alguém postou, alguém que tem a minha senha", disse a cantora sobre a imagem em uma série de vídeos publicados também no Storie --na ferramenta, as publicações do usuário desaparecem após 24 horas. 
"Ontem eu estava tentando entrar no Instagram porque eu tinha já perdido a minha senha. Inclusive pedi para minha empresária, tenho print. Eu acho que alguém pegou a minha senha e postou, eu não entendi", afirmou.
Luísa Sonza também afirmou que a foto, feita na noite anterior, foi enviada ao marido, o humorista Whindersson Nunes --ela está em Salvador para cumprir agenda de shows.
Tranquila, a cantora ainda afirmou que o responsável pela invasão não a abalou como gostaria, e que avalia agora que medidas deve tomar. 
"Não sei por que alguém fez isso, mas quem fez não me atingiu tanto quanto queria me atingir. [...] Não sei como a pessoa teve acesso, vai saber se não é alguém da minha equipe", disse.
"Bom pelo menos eu sou uma pessoa que talvez possa ajudar outras pessoas com isso. [...] É isso, peço desculpas, mas quem fez isso não me abalou tanto quanto queria me abalar. É só mais um peito, todo mundo tem isso daí", completou Luísa Sonza. 
ONDA DE APOIO
Nos comentários das suas fotos mais recentes na mesma rede social internautas manifestaram apoio à cantora. "Ela vai superar essa"; "Estamos aqui, Lu! Vai ficar tudo bem"; "Ninguém vai te abalar"; "Luísa, jamais se deixe abalar por causa de alguém mal amado e sem caráter. Você é forte e é muito maior que isso!", foram alguns dos recados.  
A repercussão também fez o nome da cantora ir para os assuntos mais comentados e buscados da internet em rankins como Google Trends e Trending Topics. 
A reportagem entrou em contato com a assessoria de Luísa Sonza, que não respondeu até a manhã deste domingo (3).

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